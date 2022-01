Ficulle. Installate le nuove telecamere per la videosorveglianza, procede il programma degli investimenti pubblici.

(Comunicato stampa)

A Ficulle nei prossimi giorni sarà operativo l’impianto di videosorveglianza istallato lungo la SS 71 in Borgo Garibaldi ed in località Cappuccini, in prossimità delle scuole. Il nuovo impianto, di moderna concezione, consentirà il controllo centralizzato delle telecamere e la visione da remoto dei filmati in modalità sia sincrona che asincrona.

Nel Borgo dell’Alto Orvietano il programma degli investimenti procede nonostante le difficoltà conseguenti alla pandemia: presso il Parco Folco Quilici è in fase di ultimazione la riqualificazione dell’intera area dedicata ai bambini con l’installazione di nuovi giochi e la manutenzione dei preesistenti, mentre il Cimitero è stato interessato da lavori straordinari che constano nella realizzazione del nuovo impianto elettrico per complessivi circa 60.000 € e la realizzazione di nuovi loculi, per poi procedere ad ulteriori interventi riqualificativi. La ristrutturazione del Teatro comunale è ormai sostanzialmente ultimata, e procedono i lavori per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico in Largo Don Rinaldo Magistrato. Nei prossimi mesi saranno avviati i lavori per la messa in sicurezza di un tratto della Strada dei Poggi, mentre è programmato l’avvio della realizzazione dell’Orto Medievale con annesso parcheggio e del Giardino Sensoriale nel corso del 2022. In considerazione del finanziamento riguardante le strade delle Aree Interne, anche tenendo conto delle caratteristiche del bando quinquennale, l’Amministrazione di Ficulle ha proposto interventi per il miglioramento della viabilità e la sicurezza della via Cassi Antica e la Strada di Olevole.

Riguardo a antoniodellaversana