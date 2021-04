Ficulle. Incontro Comune e Carabinieri Forestali ” Rifiuti abbandonati. Fenomeno marginale”

(comunicato stampa) Nella giornata di Sabato 3 aprile 2021 l’Amministrazione del Comune di Ficulle ha incontrato il comando territoriale dei Carabinieri Forestali al fine di valutare la consistenza e la corrispondenza alla realtà della campagna posta in essere dal Circolo PD di Ficulle avviata con il comunicato titolato “Ficulle, paese in mezzo ai rifiuti” e proseguita tramite giornali online e social media.

Nel corso dell’incontro con i Carabinieri Forestali è emersa l’inconsistenza e la non corrispondenza alla realtà rispetto a quanto reiterato tramite i media dal Circolo PD di Ficulle in quanto il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel Comune di Ficulle è marginale, e certamente meno frequente in confronto alla grande parte dei territori.

Nel corso dell’incontro sono stati valutati anche i risultati delle varie iniziative ed indagini svolte in passato dai Carabinieri Forestali, anche sollecitate dall’Amministrazione comunale di Ficulle con appositi incontri, analisi che conferma la marginalità del fenomeno nel territorio comunale.

Nel merito e previo verifica con gli uffici competenti, è vero che l’Amministrazione di Ficulle ha ricevuto un numero esiguo di segnalazioni relative ai rifiuti abbandonati che sono stati puntualmente rimossi, l’ultima è in corso in questi giorni.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti esiste e nei rari casi segnalati è proattivamente affrontato regolarmente e con serietà dal Comune di Ficulle. A seguito delle violazioni, quando possibile, sono stati sanzionati i responsabili per iniziativa della Polizia Municipale o dei Carabinieri Forestali, com’è emerso anche nel corso della riunione odierna e nelle precedenti. Nei prossimi giorni saranno svolte ulteriore attività utili al controllo del fenomeno, che si assomma alle iniziative già poste in essere nel tempo dal Comune e dai Carabinieri Forestali, che l’Amministrazione ringrazia esprimendo il massimo apprezzamento per l’importantissimo e difficile lavoro che svolgono.

Benvenuta ogni campagna di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute ed in questo l’Amministrazione di Ficulle è in prima linea, da sempre! Tuttavia, le iniziative non possono essere lesive degli interessi generali, tanto meno ai danni di settori stremati dalla crisi conseguente alla pandemia come nel caso del turismo e delle produzioni, così come è grave rischiare di condizionare in negativo il valore di tutti gli immobili o pregiudicare la possibile e necessaria ripresa.

Anche in considerazione delle sollecitazioni di cittadini ed imprese, l’Amministrazione di Ficulle valuta ogni azione al fine di tutelare gli interessi dei settori in crisi conseguentemente alla pandemia e quelli dell’intera comunità, ciò anche in virtù dell’appartenenza del territorio comunale alla Riserva MAB Unesco.

Comune di Ficulle

Riguardo a redazione