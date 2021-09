Ficulle. Corso di Italiano per stranieri.

Siamo lieti di comunicare che è iniziato ieri il primo corso gratuito di italiano per stranieri nel Comune di Ficulle. A promuovere questa importante iniziativa di integrazione il progetto “Esercizi di prossimità: metacompetenze linguistiche per l’inclusione sociale”, finanziato dal Fondo Asilo , Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Referente territoriale del progetto è la Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” che ringraziamo. Il corso, della durata complessiva di 80 ore, è specificatamente pensato per donne, mamme straniere e bambini . Due le figure professionali impegnate nelle attività: una docente qualificata per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri e un’educatrice che si prende cura dei bambini che le madri vogliono portare con sé durante lo svolgimento delle lezioni. Le iscrizioni sono ancora aperte, se interessati si può contattare il Comune al numero 0763 86031 interno 3 oppure il 331 1848777. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. La convinzione dell’Amministrazione è che l’integrazione passi anche dalla formazione e che la formazione promuova l’integrazione. Si ringraziano pertanto tutte le donne che hanno scelto di partecipare a questo corso.