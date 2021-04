(Comunicato stampa)

Nei due punti organizzati presso il Comune di Ficulle da parte della Funzione Associata di Protezione Civile sud-ovest orvietano, circa 400 cittadini si sono sottoposti al test sierologico covid19.

Il comune di Ficulle ha provveduto all’individuazione delle aree, la Funzione Associata ha organizzato avvalendosi della collaborazione del Gruppo Comunale di Monteleone, della la Misericordia di Montegabbione e la Croce Verde di Spoleto Anpas i punti di prelievo.

E’ stata anche l’occasione per la consegna a Giuliano Santelli di un riconoscimento da parte del Comune di Ficulle per il “costante impegno a favore del territorio” quale ex coordinatore della Protezione Civile.

Un sentito grazie ai medici volontari il dott. Arnaldo Capini ed il dott. Massimo Marchino, agli operatori sanitari che hanno operato a Ficulle, ai giovani Welcome to Ficulle ed ai dipendenti comunali.

Vorrei ringraziare anche gli altri medici volontari che hanno dato la disponibilità in tutti gli altri Comuni della Funzione Associata e, a tutti i volontari di Protezione Civile che in queste settimane hanno effettuato i test in tutti Comuni dell’alto orvietano.

Ancora una volta il volontariato si è fatto carico delle difficoltà che hanno incontrato le strutture sanitarie in questa fase caotica dell’emergenza covid 19, rappresentando un punto di riferimento certo per i Comuni e i cittadini.

Un grazie poi particolare per il ruolo svolto anche in questa occasione della Funzione Associata di Protezione Civile riferimento prezioso in particolare per i piccoli comuni.

Non ultimo, un vivo apprezzamento ai cittadini ficullesi che nel corso di questo difficile anno hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, nell’auspicio che insieme sapremo uscire dalla crisi più forti che mai.

Gianluigi Maravalle – Sindaco Comune Ficulle

Riguardo a antoniodellaversana