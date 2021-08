Ficulle. Campi estivi Comunali.

(Comunicato stampa)

Si sono conclusi la scorsa settimana i campi estivi comunali a Ficulle registrando un vero e proprio boom di affluenze considerando il piano scuola estate e la situazione generale legata al Covid-19. Dal 5 al 30 luglio oltre 120 le iscrizioni divise per settimane tra il gruppo 3/6 anni e quello 6/14. Due i campi estivi dal titolo “OGGI FACCIO VERDE” e “OGGETTIVAMENTE”: il primo per bambini dai 3 ai 6 anni si é incentrato sul tema della natura, andando da esperienze come quella dell’orto alla manipolazione di elementi naturali; il secondo dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni si é svolto per due volte a settimana tra attività in piscina, alle piste del ruzzolone ed in vari luoghi all’aperto del paese dove gli utenti hanno avuto l’opportunità di avventurarsi, partendo da un oggetto, in un viaggio ricco di esperienze, di prove, di esibizioni e competizioni per scoprire se stessi e l’altro attraverso la natura, i profumi, le musiche, i suoni. Improvvisazioni, recitazioni, giochi di conoscenza, logici e sportivi, esperimenti, creatività e manualità hanno accompagnato gli utenti per tutte e quattro le settimane.

Ora spazio al campeggio intercomunale “NATURALMENTE BOSCO” presso l’Hosteria di Villalba dove dal 16 al 19 agosto il Parco di Villalba farà da scenario naturale ad un’esperienza significativa in cui i ragazzi potranno sperimentare la vita di “comunità”, fare escursioni e giochi di gruppo finalizzati a promuovere nuove forme di comunicazione e linguaggio.

Ringraziamo la Coop.Soc. “Il Quadrifoglio” e tutti gli educatori coinvolti ma anche le tante famiglie che hanno dato nuovamente fiducia a questa offerta estiva che il Comune é riuscito a proporre, ricca di stimoli, emozioni e vivacità per una comunità intera.

