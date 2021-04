Ficulle. Campagna di screening sierologico rapido qualitativo.

(Comunicato stampa)

Nella giornata di sabato 10 Aprile si terrà la campagna di screening mediante test sierologici rapidi qualitativi sars-cov-2 rivolta ai cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Ficulle, anche nelle seconde case. L’adesione alla campagna di screening è volontaria e completamente gratuita, con l’unica limitazione che non possono accedervi le persone che hanno precedentemente contratto il COVID-19 e quelle che si sono già vaccinate (anche con una sola dose). Per l’occasione saranno allestiti due punti screening, uno presso il Parco Pubblico e l’altro presso il parcheggio di Largo Don Rinaldo Magistrato, che saranno operativi dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, secondo le modalità descritte nella locandina allegata. Gli interessati sono tenuti a portare un documento di identità e la tessera sanitaria. Inoltre per favorire la rapida esecuzione dei test si raccomanda di leggere, compilare e firmare l’informativa del programma di screening che è stata già diffusa mediante facebook e sarà scaricabile anche dal sito web del Comune. In ogni caso per chi fosse impossibilitato a stamparla, saranno messe a disposizione delle copie cartacee sia in Comune nei giorni precedenti lo screening che presso le postazioni di test il giorno stesso.

Nella locandina è presente anche un numero telefonico al quale possono rivolgersi le persone impossibilitate a raggiungere le postazioni di screening.

Da parte dell’Amministrazione Comunale di Ficulle un sincero ringraziamento alla Funzione Associata di Protezione Civile, a tutti i gruppi di volontari di Protezione civile e al personale medico-sanitario della USL Umbria 2 per la disponibilità e il supporto nell’organizzazione dell’iniziativa, volta alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione della diffusione del contagio.

