Ficulle. “Antropocene…centrico”.

(Comunicato stampa)

Molto interessante e partecipato l’incontro che si è tenuto ieri a Ficulle, presso la Cripta “Monaco Graziano”, in seno all’iniziativa del Circolo Arci “Officina Libera Bandiera” titolata “Antropocene…centrico”. Gli interventi di ospiti illustri come quello del prof. Anouchinsky, della Dott.ssa Meoni, del prof. Anselmi, del dott. Saveri e della dott.ssa Alazraky hanno animato un momento di riflessione importante in cui si è spaziato su vari temi: dalle sintesi chimiche delle plastiche alle radici psichiche degli errori ambientali, dalla biodegradazione naturale del suolo alla raccolta-riciclo-distruzione della materia plastica. È seguito un animato dibattito durante il quale sono emersi diversi punti di vista e tutta la platea si è sicuramente congedata con innumerevoli spunti per riflettere ed approfondire nell’attesa dei prossimi appuntamenti che questa iniziativa ha già in programma. “Come circolo Arci”, afferma il presidente dell’Officina Libera Bandiera Francesco Bifulco, “ci sembra molto importante contrastare la marginalizzazione delle aree interne attraverso opere di testimonianza che stimolino la partecipazione, lo scambio, l’integrazione e la solidarietà sociale sul territorio. Sono molto contento della buona riuscita di Antropocene Centrica e sono molto grato ai relatori, ai partecipanti, alle istituzioni ed ai nostri soci che si sono spesi in prima linea per attivare questo spazio di libero confronto. Lavoreremo volentieri per organizzare i prossimi appuntamenti del ciclo di incontri.”

Ringraziamo quindi il Circolo Arci di Ficulle per l’organizzazione di questa interessante iniziativa che propone al centro del dibattito temi da cui nessuno ormai può più esimersi come quello dell’ambiente, della sostenibilità e della plastica

