Ficulle. Ancora Oro per Romina Quatela nel Wushu.

(Comunicato stampa)

É ancora oro per Romina Quatela, l’atleta della nazionale italiana FIWuK – Coni che, insieme al suo istruttore, ormai da qualche anno ha scelto Ficulle per i suoi allenamenti e per le sue attività. Lo scorso 4 luglio infatti si é tenuta una competizione tra Italia e Francia alla quale l’atleta ha partecipato vincendo la competizione insieme alla squadra italiana e conquistando il primo posto in diverse sezioni. Ricordiamo che Romina Quatela ed il suo istruttore, M° Sergio Casavecchia (corsi Snaq Coni), coordinatore Nazionale Wushu CSI- Coni e delegato Regionale Umbria Fiwuk-Coni, tengono anche corsi per tutte le età a Ficulle e che al momento sono operativi il martedì ed il venerdì pomeriggio presso gli impianti sportivi all’interno dell’offerta di attività all’aria aperta che é possibile praticare presso il Comune di Ficulle.

Presumibilmente a settembre la loro attività continuerà nella palestra grande dove é in fase di completamento un intervento che ha previsto adeguamento sismico con efficientamento energetico, un progetto ammesso a finanziamento per 520 000 euro nel 2015 all’interno del piano triennale per l’edilizia scolastica 2015/2018 e finanziato nel 2017.

Ricordiamo inoltre che accanto al Wushu, é possibile in questo momento praticare Capoeira, Zumba, Balli di gruppo e Baby Dance sempre presso gli impianti sportivi di Ficulle nei diversi giorni della settimana, mentre é attivo il corso di Nordic Walking presso le piste del ruzzolone.

Continua pertanto la politica di promozione e sostegno dell’attività sportiva da parte dell’amministrazione comunale che ritiene la stessa il fulcro di un benessere della persona che giova alla salute e alla comunità intera anche e soprattutto quando questa si integra a discipline diverse anche lontane a volte dalla nostra cultura. Certamente molta strada è stata fatta ma molta è ancora da fare e con attenzione l’amministrazione cerca di portare avanti un piano di ammodernamento delle strutture esistenti che purtroppo non é di facile e veloce perseguimento al netto delle risorse disponibili.

Di pochi giorni fa la notizia che l’Asd PRO FICULLE ha proceduto all’iscrizione in prima categoria della squadra di calcio dando nuovamente un’importante occasione, per niente scontata in questo periodo, al paese ed a tutti i tifosi. Infine sono in partenza anche i corsi della “Ficulle Boxe”.

Per tutti gli interessati si elencano i numeri di riferimento delle discipline al momento attive (possibilità anche di frequentare lezioni singole):

WUSHU (martedì/ venerdì) Impianti sportivi contatto: 348 2637075

ZUMBA, BALLI DI GRUPPO, BABY DANCE (lunedì/mercoledì) Impianti sportivi contatto: 346 6818434

CAPOEIRA (giovedì) Impianti sportivi contatto: 338 7423795

NORDIC WALKING (giovedì) Piste del ruzzolone contatto: 345 2267101

