Festa dell’albero e impegno sociale nelle scuole dell’Alto Orvietano.

(Comunicato stampa)

Settimana di impegno fattivo per contribuire raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per l’IPAA di Fabro e gli altri plessi dell’ICAO.

La giornata Mondiale dell’Albero è stata occasione per avviare attività didattiche, incontri con esperti e laboratori dedicati all’importanza degli alberi per il pianeta. Si è cominciato con l’adesione al progetto” Festa dell’albero” promosso da Legambiente “un albero per il futuro” Min Ambiente e Arma Carabinieri con il supporto degli agenti del Raggruppamento Carabinieri Forestali per la Biodiversità. Nei plessi scolatici di San Venanzo, Parrano e Montegabbione sono stati messi a dimora alberi alla presenza dell’Arma e dei rappresentanti del Comune. A Fabro e Monteleone un albero da mettere a dimora è stato, invece, donato dalle Amministrazioni Comunali.

In ogni caso una festa per i bambini, un’occasione per mettere in pratica l’educazione civica e sentirsi protagonisti nella lotta ai cambiamenti climatici. L’IPAA ha svolto laboratori sul riconoscimento degli alberi, sulla costruzione degli erbari e sulla silvicoltura che ha visto come protagonisti gli studenti della secondaria di Primo grado. Una settimana, quindi, piena di impegni che però non ha riguardato solo gli alberi ma anche l’impegno sociale: dalla Giornata diritti infanzia a quella contro la violenza sulle donne. Molteplici i lavori nei vari plessi poi la Conferenza a Parrano organizzata dal comune con il coinvolgimento della scuola. L’educazione alla parità di genere e alla non violenza è un impegno condiviso tra scuola, istituzioni e famiglie. Nell’ambito dell’incontro è stato proiettato anche video IPAA su femminicidio ( https://www.youtube.com/watch?v=fNA240gpkko)

