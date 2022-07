Fanfano “Una Federazione Civica del Trasimeno e del Pievese? Si. Ma il tempo stringe”

Si è tenuta nei giorni scorsi una riunione, promossa da Civici X, per valutare la possibilità di dare vita ad una organizzazione di liste ed associazioni civiche che difendano e promuovano gli interessi dei nostri paesi e della nostra zona, in assenza ormai da molto tempo del ruolo che dovrebbero svolgere, secondo la costituzione, i partiti.

Ho partecipato anche io, come uno dei primi promotori di liste civiche nel 1999 a Città della Pieve, come promotore prima di Umbria dei Territori e poi di Civici per l’Umbria.

Perché una scelta civica? Perché la drammatica perdita di credibilità dei partiti e di conseguenza della democrazia, può essere sanata rimettendo appunto la politica con i piedi per terra. Partendo cioè non dalle chiacchiere ideologiche e di schieramento ( chi è che oggi si dichiara contro valori di giustizia o di libertà?) ma dai problemi, e dalle prospettive di un territorio, di una area , delle attività economiche, sociali e culturale che su questo territorio insistono, Soprattutto se è un territorio emarginato dalle logiche metropolitane e globalizzanti che hanno prevalso nell’ultimo mezzo secolo. Chi è oggi che a parole si dice contrario ai poteri oligarchici, finanziarie, digitali e commerciali, che dominano e vorrebbero dominare la scena mondiale ( vedi guerra Usa Russia in Ucraina). Solo quel 50% degli italiani che non va più a votare e queste nostre esperienze civiche che però debbono unirsi.

Ho subito detto che se parlassimo solo del Trasimeno, significherebbe chiudere a tutta la zona sud e confinante con la Toscana e l’Orvietano. Quella zona che io chiamo il Pievese, che è troppo piccola per fare area o città diffusa da sola, ma che ha problemi diversi e particolari rispetto al resto del territorio lacuale rivierasco. Dove tra l’altro ci sono interessanti esperienze civiche di governo e di opposizione.

Partire dai problemi e dalle soluzioni prospettabili per costruire tutto il resto.

Certo da una situazione drammatica per un lago sempre in crisi per la sua natura laminare ed ancora di più per decenni di sonno sull’adduzione di acque perenni e sulla manutenzione dei fossi e delle sponde.

Ma anche da un non sfruttamento della centralità viaria e ferroviaria di cui siamo dotati nella zona ovest, che può essere una valida risposta agli investimenti programmati sull’Alta Velocità e sui collegamenti stradali veloci.

Come costruire un servizio ospedaliero, costituzionalmente previsto, integrato con quello intasato del Silvestrini che consenta di avere i requisiti minimi previsti dalla legge ad una popolazione di 60.000 abitanti, in una zona di confine provinciale e regionale? Come impedire che da ormai venti anni nessun bambino risulti essere nato nei nostri comuni?

Come intervenire in una crisi economica e produttiva ormai endemica che vede una emigrazione continua di forza lavoro qualificata e di intellettualità che trovano sbocco ormai costantemente fuori dalla nostra zona? Come intervenire su realtà che per anni hanno costituito un perno dell’economia della zona come Coop Centro Italia o Pietrafitta? Come supportare quelle innovazioni che anche da noi ci sono?

Per non parlare del distretto turistico, ambientale, artistico, ed enogastronomico, la specializzazione di cui la natura e la storia ci hanno dotato, ma che va costruito come sistema organico ed a rete e non lasciato alle estemporanee iniziative di qualche imprenditore o di qualche ente. Per non parlare di tanto altro ancora.

Ma il tempo stringe. Perché l’ultimo treno delle risorse economiche sta passando. Chi sa come è coinvolta la nostra zona sui progetti del PNNR? Chi conosce i progetti? Chi conosce le risorse? Chi sa se si tratta di progetti utili o dell’ennesimo spreco di risorse pubbliche che dovranno restituire le generazioni future?

Questi che seguono sono i passaggi nella Relazione annuale della Banca d’Italia sull’Umbria, che riguardano le principali linee di finanziamento presenti e future. La stessa relazione della Banca d’Italia dice che nel periodo precedente l’Umbria ha speso solo il 60 ed il 40 per cento delle risorse che le erano state assegnate.

Ecco perché il tempo stringe! E le elezioni politiche sono a primavera e quelle amministrative fra due anni.

Ma questo è tutto un altro discorso che ha bisogno di un ragionamento a parte. Su cui torneremo.

Gianni Fanfano

Esecutivo Civici Per l’Umbria

