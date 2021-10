Fabro. Torna la Maratonina di San Martino.

(Comunicato stampa)

Finalmente, dopo 1 anno di stop a causa del Covid, domenica 7 Novembre 2021 torna la Maratonina di San Martino di Fabro giunta alla sua 10° edizione. Sebbene la pandemia non permetta di celebrare questa ricorrenza in modo degno, l’organizzazione è comunque felice di poter ricominciare e aspetta tutti per correre insieme. Questa è la cosa più importante!

Torna anche l’apprezzatissimo percorso di 15 km che si snoda nella zona occidentale del comune, con ristori al 6° e all’11° km. Partendo dalla piazza del centro storico di Fabro la corsa corre a valle per immettersi nella SP 52 dell’Osteriaccia per 7 km, dei quali 4,5 km in pianura su asfalto e 2,5 km in una tortuosa salita sterrata. Finita la salita, si svolta nuovamente su asfalto nella SP 50 poi nella SP 108 che conduce nuovamente nella piazza del centro storico. Questo tratto è la parte più impegnativa poiché in alta collina, tortuosa e ricca di saliscendi. Allo stesso tempo, però, la fatica viene ripagata dalle splendide vedute sulle crete di Fabro e Allerona, sul Monte Peglia e Ficulle, e sulla Val di Chiana.

L’appuntamento per tutti i partecipanti è a partire dalle 8,30 nella piazza del centro storico di Fabro per il ritiro pettorali mentre la partenza è prevista per le ore 10! Per partecipare e godere della mattinata di sport in tutta sicurezza andranno rispettate alcune norme fondamentali anti-Covid: obbligo di Green Pass, obbligo di mascherina (prima della gara, per i primi 500 m dopo la partenza e dopo l’arrivo) e autocertificazione.

L’iscrizione andrà effettuata obbligatoriamente online entro il 5 Novembre tramite il sito www.icron.it ad una quota di 13.00€. Dallo stesso sito si potrà scaricare anche il regolamento e il modulo di autocertificazione. L’organizzazione ricorda che il pacco gara è garantito per i primi 150 iscritti e che non saranno ammesse iscrizioni la mattina stessa della gara.

Questi i riconoscimenti della 10° edizione:

3 Assoluti Uomini – 3 Assoluti Donne

Categorie maschili: SM 18-34 anni (2O03-1987) – SM 35-39 anni (1986-1982) SM 4O-44 anni (1981-1977) – SM 45-49 anni (1976-1972) SM 5O-54 anni (1971-1967) – SM 55-59 anni (1966-1962) SM 6O anni ed oltre (1961…)

Categorie femminili: SF 18-34 anni (2O03-1987) – SF 35-49 anni (1986 – 1972) SF 5O anni ed oltre (1971…)

PREMI SPECIALI 3° Gran Premio dell’Osteriaccia 3° Premio Fanella (riconoscimento per l’ultimo arrivato entro le 2 ore)

Il comitato organizzativo della Maratonina di San Martino di Fabro (Pro Loco Fabro, Avis Fabro, Centro Dentro e GS Filippide) dà quindi appuntamento a domenica 7 Novembre per ritrovare uno degli appuntamenti canonici dell’autunno podistico umbro.

Per maggiori informazioni: email: maratoninasmartino@gmail.com cell: Marco 346 78 23 653 e Gianni 347 6557424 Facebook: Maratonina di San Martino di Fabro

Riguardo a antoniodellaversana