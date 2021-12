Fabro. Open Day IPAA.

(Comunicato stampa)

Anche quest’anno l’IPAA Marchino (Istituto Agrario ) di Fabro apre le porte al territorio e alle famiglie. Dal 16 dicembre partono le attività in presenza ( nel rispetto delle normative anticovid) dell’Istituto con studente per un giorno e il 22 dicembre per l’OPEN DAY. Nel mese di Dicembre sono inoltre iniziate le attività inerenti i laboratori presso le scuole che hanno richiesto tale attività e/o i laboratori online.

L’istituto ha infatti nell’offerta delle attività che si possono svolgere per vedere e capire le diverse metodologie utilizzate dai docenti per le diverse discipline ha strutturato come segue:

visiting presso la scuola

studente per un giorno

a lezione di..( con la lezione svolta dal singolo docente sia di disciplina curriculare che di indirizzo)

laboratori in presenza o online di chimica, fisica, biologia e di agronomia

Attività che si svolgeranno per tutto il mese di dicembre 2021 e gennaio 2022 e che consentiranno di toccare con mano le diverse opportunità che l’Istituto propone.

È fondamentale, afferma la dirigente Maravalle, per le famiglie e i ragazzi venire a “provare” quanto l’istituto propone e le competenze che consente di acquisire a fine del percorso. L’istituto permette ai discenti di professionalizzarsi in operatore agricolo e in futuro anche con operatore agroalimentare al 3 anno e in agrotecnico alla fine del percorso in 5.

Un settore quello in cui si specializzano chi si iscrive all’IPAA di Fabro, oggi più di ieri, in linea con le richieste del mercato. Gli studenti che hanno concluso gli studi presso l’istituto hanno tutti intrapreso una più che soddisfacente attività lavorativa o formativa ( ITS e Università).

Secondo i dati forniti dalle principali associazioni di categoria i diplomati degli istituti agrari trovano lavoro dopo circa due mesi dalla conclusione del percorso di studio, così come dimostrato anche dal placement a cui sono stati sottoposti gli studenti che si sono diplomati.

