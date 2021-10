Fabro. L’ICAO partecipa alla “Marcia della Pace”.

(Comunicato stampa)

Anche quest’anno grande partecipazione alla marcia della pace ad Assisi. Dopo lo stop causato dalla Pandemia, si è ripetuta questa bellissima manifestazione che celebra la libertà è l’uguaglianza tra i popoli. All’evento ha partecipato una rappresentanza dell’’ICAO di Fabro guidati dalle prof Monica Ceccarelli ed Alessandra Amori. Questo, hanno affermato le docenti, è il primo step del grande percorso che il nostro istituto ha intrapreso nell’ottica della condivisione e cooperazione. È fondamentale fornire agli studenti di ogni ordine e grado, gli strumenti per diventare gli uomini e le donne del domani, e la partecipazione a questi eventi consente loro di guardare lontano e relazionarsi con persone diverse, di respirare un’atmosfera intrisa di ideali e valori. Come istituto, sottolinea la Dirigente Maravalle, abbiamo già aderito a Scuole di Pace, e quest’anno porteremo avanti interessanti iniziative legate al progetto ICARE. Un grazie ai ragazzi e ai docenti che si sono messi in gioco e hanno marciato sorretti da entusiasmo e solidarietà

Riguardo a antoniodellaversana