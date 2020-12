Fabro. Ipaa: al via l’Orientamento 20/21.

(Comunicato stampa)

Al via la campagna di Orientamento dell’Istituto B. Marchino di Fabro, Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente, che quest’anno comprenderà anche un corso serale. In virtù delle diverse restrizioni per il rispetto delle normative Anticovid 19, sono state organizzate diverse attività che, nonostante l’emergenza, possano consentire agli studenti e alle loro famiglie tutte le opportunità per una scelta ponderata e accorta del futuro percorso di studi.

Le iniziative seguono 3 diverse modalità:

Modalità 1) COLLEGAMENTI OPEN-LAB

Modalità 2) OPEN DAY – STUDENTE PER UN GIORNO

Sarà possibile, ove consentito dalla normativa, prenotare visite in loco nelle giornate previste di OPEN DAY di – Mercoledì 16 e Venerdì 18 Dicembre, dalle ore 9 alle ore 13 – Venerdì 15 Gennaio, sempre dalle ore 9 alle ore 13.

Modalità 3) APPUNTAMENTO CON I DOCENTI L’Istituto si rende disponibile nel periodo dal 10 Dicembre 2020 al 24 Gennaio 2021 ad incontri su richiesta, dedicati ai genitori, anche in orario pomeridiano, con modalità da concordare con i docenti; durante questi incontri le famiglie avranno la possibilità di colloqui (da inserire nella prenotazione) con i docenti responsabili dell’Area Bisogni Educativi Speciali, dell’Area PCTO (exed Erasmus

L’ipaa di Fabro ha sin dalla sua costituzione attivato una serie di progetti che possano consentire una maggiore integrazione e inclusione per gli studenti con bisogno educativi speciali; l’ISTITUTO si impegna, infatti, nella promozione dello sviluppo, della formazione, dell’educazione e dell’istruzione attraverso una personalizzazione dei percorsi e una valorizzazione delle competenze per tutti gli alunni. Sono stati attivati una serie di reti di Scopo al fine di garantire agli studenti con particolari esigenze di migliorare non solo il loro rendimento ma anche la loro autonomia nel mondo del lavoro. Particolare riguardo è stato dato alla PCTO( ex alternanza scuola lavoro) con il fine di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità e di contribuire al progresso della società

Nell’istituto sono presenti due indirizzi:

– Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente B. Marchino, che consente di ottenere:

al termine del terzo anno la qualifica regionale di operatore agricolo

al termine del quinto anno il diploma di agrotecnico

– Corto serale (Percorso d’Istruzione di secondo livello) in “ Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” con le medesime opportunità.

Per tutte le informazioni è possibile contattare l’Istituto

Piazzale F. Parri, 3 Tel. 0763/832044-839175

Mail tric815008@istruzione.it

Sito web: www.istfabro.edu.it

Riguardo a antoniodellaversana