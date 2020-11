Fabro. Il PD: Basta perdere tempo, è urgente il completamento dei lavori della Casa della Salute.

(Comunicato stampa)

Il Partito Democratico di Fabro ritenendo di vitale importanza la realizzazione della Casa della Salute, chiede al Sindaco e a tutta l’Amministrazione comunale di intervenire per la ripresa dei lavori fermi da molti mesi.

La Casa della Salute di Fabro ha l’ obiettivo di potenziare una sanità pubblica più vicina ai bisogni dei cittadini di tutto il comprensorio dei 5 comuni dell’alto orvietano.

E’ un progetto fortemente voluto e pianificato dalla precedente Amministrazione Comunale, approvato dalla Usl 2, già finanziato da “Aree interne Sud- Ovest Orvietano e presentato pubblicamente nel 2019.

La gravità dell’emergenza sanitaria provocata da questa pandemia, sta creando molte difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari pubblici provocando così solitudine, sconforto, alimentando paure soprattutto negli anziani che rappresentano una percentuale molto alta della popolazione nel nostro territorio.

Tutto questo conferma ed evidenzia quanto sia importante e strategico il ruolo della medicina del territorio con strutture e con medici, professionisti che si prendono cura dei cittadini, evitando un’ospedalizzazione di ogni problema, sottraendo inoltre il servizio di Pronto Soccorso da accessi impropri.

Fondamentale in questa fase è l’incremento delle attività specialistiche ambulatoriali e il potenziamento dell’attività di medicina primaria 24 su 24, 7 giorni su 7 in modo tale da poter garantire ai cittadini di tutto l’Alto Orvietano risposte puntuali e immediate.

La Casa della Salute di Fabro deve diventare una priorità, il progetto esiste, i finanziamenti sono stati stanziati, bisogna solo far riprendere i lavori già avviati da tempo.

La preoccupante emergenza sanitaria che sta investendo la nostra regione non permette di perdere altro tempo, i cittadini del nostro territorio hanno fortemente bisogno di questa importante struttura.

Riguardo a antoniodellaversana