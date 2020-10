(Comunicato stampa)

Le attività didattiche dell’IPAA di Fabro sono cominciate appieno, anche se con non poche difficoltà a causa della mancata copertura di tutte le cattedre; questo però non ha impedito ai ragazzi ed al corpo docente di partecipare all’appuntamento del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Una manifestazione che è arrivata al suo 4 anno e che si pone quale obiettivo quello della sensibilizzazione e mobilitazione di cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, al fine di diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare, quindi, un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

L’IIPAA di Fabro, come scuola di territorio e per il territorio si è posta come mission quella di formare e coltivare i talenti per poter preservare da un lato l’ambiente e dall’altro per poter creare nuove figure professionali che possano rispondere alle esigenze del mercato sempre più orientato al cibo di qualità.

Una mattinata, dunque, in cui le scuole aderenti potranno partecipare ai laboratori su:

l’apicultura

la viticultura

Gli allievi dell’IPAA , attraverso la peer tutoring, svolgeranno in prima persona delle lezioni vere e proprie organizzando gli argomenti da presentare sia sul piano teorico che pratico.

Per ovviare ai rischi derivanti dal Covid 19 e nel rispetto delle normative vigenti per la sicurezza anticovid i laboratori saranno svolti online. Le attività si terranno in diretta streaming, per poter partecipare è necessario prenotarsi contattando la seguente mail:

