Fabro. Erasmus plus, una nuova sfida per gli allievi dell’IPAA .

(Comunicato stampa)

Ancora una nuova avventura aspetta gli allievi dell’agrario di Fabro Bruno Marchino scelti come partner per il progetto Erasmus plus te.en.farm ( TEaching ENtrepreneurship for new Farmes).

TE.EN.FARM. si pone quale obiettivo quello di avviare un percorso formativo teso a promuovere l’Educazione all’imprenditorialità (EE) nelle scuole secondarie di istruzione superiore dell’IFP (e per i formatori coinvolti in attività di formazione nell’istruzione e formazione professionale) nel settore agricolo, al fine di fornire nuove competenze da spendere nel mercato del lavoro.

Il progetto è coadiuvato dalla Cesar ( Centro per lo sviluppo agricolo e rurale) con partner d’eccezione fra cui ADRAT, la Neubrandenburg University of Applied Sciences, la Wageningen (Agro Management Tools of Wageningen University and Research Centre) l’Istituto Ciuffelli di Todi, il DALUM College.

Gli allievi parteciperanno a dei percorsi di formazione sulle imprese agricole dove potranno confrontarsi con partner stranieri e acquisire le metodologie didattiche internazionali.

“Questo è il terzo Erasmus + che vede protagonista gli allievi dell’IPAA”, afferma la dirigente Maravalle, “i nostri allievi in questi anni, grazie a queste esperienze, stanno acquisendo conoscenze e competenze che potranno spendere nel mercato del lavoro”.

A fine marzo, inoltre, l’IPAA avrà la possibilità di mostrare le proprie abilità e dotazioni ai partner stranieri ( Cipro e Austria) nell’ambito del progetto Erasmus+ “Local to global products”

