Estate 2022. Gli eventi di giugno a Città della Pieve

In calendario l’incontro con Cardini, la prima edizione di Poesia Trasimeno e una conferenza sugli etruschi

(Cittadino e Provincia) E’ multiforme il calendario di eventi che si svolgeranno a Città della Pieve nel prossimo mese di giugno.

Il programma è stato reso noto dall’Amministrazione comunale.

Il primo appuntamento in cartellone è per giovedì 1° giugno alle ore 16:45, presso la Sala Grande di Palazzo Della Corgna, con la presentazione del libro di Franco Cardini, Fabio Mini e Marina Montesano, “Ucraina 2022 – La storia in pericolo”.

Dal 3 al 5 si terrà alla Rocca Perugina la Prima Edizione di Poesia Trasimeno 2022, a cura del Comune di Città della Pieve e del Comune di Tuoro sul Trasimeno, promossa da Europa Comunica Cultura – Marco Pareti e con la collaborazione di Bertoni Editore.

Dalla collaborazione tra i Comuni di Chiusi e Città della Pieve, nasce “Sulle orme dei Pulfna tra Chiusi e Città della Pieve” conferenza sabato 4 giugno alle ore 15:30 presso la Sala Conferenze di S. Francesco di Chiusi e visite guidate il 5 giugno.

Sempre domenica 5 giugno, dalle ore 10 alle ore 18, si terrà in Via Icilio Vanni “AltrEmenti in Festa”, un evento interamente dedicato a bambini e ragazzi e presso il Teatro Accademia degli Avvaloranti, alle ore 17, il Festival Interregionale del Monologo 2022 a cura della Federazione Italiana Teatro Amatori – IV Edizione del premio “Arte cultura natura”.

Dal 16 al 26 l’appuntamento tra i più importanti che la città offre ai suoi visitatori, che tradizionalmente segna l’inizio delle manifestazioni dell’estate pievese: l’Infiorata di San Luigi Gonzaga a cura del Terziere Casalino (25/06 Posa dei Fiori e 26/06 l’Infiorata). La Taverna del Barbacane sarà aperta dalle ore 20 nei giorni 16/17/18/19/23/24/25 giugno ed il 21, sempre alle ore 20, vi sarà “il Gusto dei Fiori”, la cena a base di essenze e fiori.

Proseguendo, sabato 18 giugno alle ore 10 presso la Sala Sant’Agostino il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia terrà il convegno “Acqua e governo del territorio nella Val di Chiana Romana. Dalla Pontificia Prefettura delle Acque al Consorzio di Bonifica: passato, presente e futuro nel segno della sostenibilità”.

Sabato 25 alle ore 21 nel Teatro Accademia degli Avvaloranti la MC Dance School si esibirà nel suo saggio con musiche e danze tratte da “Le Corsaire”.

A seguire dal 29 giugno al 3 luglio si svolgerà la Festa di San Pietro, cinque giorni di festeggiamenti a cura del Terziere Castello. Taverna Aperta.

Sempre attivo il Trekking Urbano nei luoghi del Perugino con accattivanti esperienze extra da abbinare. Partenze tutti i giorni alle ore 10:00/11:30/15:30/17:15 dall’Ufficio Turistico Comunale.

Riguardo a redazione