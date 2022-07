Emergenza Trasimeno. La prima risposta del governo è No.

Lo avevano chiesto in molti, data la situazione del Trasimeno dopo questi mesi di siccità. Avevano chiesto di inserire il Trasimeno, e quindi l’Umbria nel decreto “siccità” che si stava per varare da parte del governo di unità nazionale presieduto da Draghi. Negli ultimi giorni era stata la stessa presidente Tesei a rivolgersi a Roma. Ma la risposta come si può leggere nel Corriere della Sera allegato è stata negativa. Sono state inserite la Lombardia, l’Emilia, il Friuli, il vento, il Piemonte. Insomma dal Po in giù niente da fare. Niente Umbria e niente Trasimeno. Credo che ricominciare dai territori a fare politica sia sempre più urgente. (g.f)

