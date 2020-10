Efficientamento idraulico fossi pubblici a Piegaro e Panicale. Peltristo sollecita intervento.

(Comunicato stampa)

“Intervento efficientamento idraulico dei fossi pubblici comuni Piegaro e Panicale”. E’ quanto richiede, sollecitando ancora una volta, Augusto Peltristo, capogruppo della Civica Piegaro, e vicecommissario della Lega Trasimeno. Lo fa inviando nuovamente una lettera all’Agenzia Forestale Regionale e per conoscenza all’assessore regionale alla Tutela e alla valorizzazione Ambientale, Roberto Morroni, al Comando Carabinieri Forestali Città della Pieve e al Noe di Perugia.

“Facendo seguito alla missiva del 29 agosto 2020 – scrive – si rappresenta che duole aver verificato l’inerzia da parte delle autorità ed istituzioni competenti e proprietarie in ordine ai lamentati problemi di cui si farà carico nelle opportune sedi in caso di deprecati e non auspicabili eventi riconducibili alla suddetta inerzia”.

E poi aggiunge: “Si resta in attesa di urgente riscontro sulla richiesta di intervento riguardante l’efficientamento idraulico dei fossi pubblici Comuni di Piegaro e Panicale. Il nostro Gruppo Consiliare – conclude infine – si riserva qualora permanga la su citata inerzia di adire ogni utile provvedimento a tutelare l’incolumità pubblica rivolgendosi alle competenti Autorità delegate a tali mansioni”.

