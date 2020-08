E’ attiva la pagina facebook dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese

Comunicato stampa

E’ attiva la pagina facebook istituzionale dell’Unione dei Comuni della Valdichina Senese, Ente che raggruppa dieci Comuni della provincia di Siena con una popolazione di oltre 60.000 abitanti. La pagina sarà utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente ed è da intendersi, accanto al sito ufficiale, come un’interfaccia complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, attivata per migliorare l’efficacia e la tempestività dell’informazione e partecipazione della cittadinanza. La presenza dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha finalità istituzionale ed i contenuti saranno orientati a: promuovere campagne informative di qualsiasi genere (escluse quelle politiche/promozionali); diffondere foto e video di interesse collettivo, sia dell’Ente che dei Comuni che ne fanno parte o anche solo co-organizzati o patrocinati; diffondere comunicati stampa, foto o video inerenti l’attività; promuovere il territorio e le sue particolarità ed eccellenze anche mediante archivio digitale di notizie e foto storiche; diffondere, a discrezione, le informazioni veicolate dai Comuni che fanno parte dell’Unione, ovvero: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda.

L’iscrizione alla pagina è libera. Qualsiasi utente iscritto a facebook potrà cliccare sul cosiddetto bottone “mi piace”, leggere tutti gli aggiornamenti della pagina e interagire con i contenuti pubblicati. Potrà scrivere dei post, commentare liberamente foto o notizie o qualsiasi altra tipologia di comunicazione prevista, fatta salva la riserva dell’Amministrazione comunale di controllarne i contenuti.

Per la segnalazione, comunicazioni od altro, gli utenti dovranno contattare l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese mediante i canali ufficiali illustrati sul sito istituzionale (www.unionecomuni.valdichiana.si.it). Le richieste di qualsiasi genere e le segnalazioni tramite la pagina Facebook non rivestono carattere di ufficialità. Al fine di garantire il rispetto delle regole di comportamento i post ed i commenti degli utenti saranno moderati. I moderatori potranno cancellarli nel caso di violazione dei divieti previsti dalle regole di comportamento. L’attività di moderazione verrà effettuata durante gli orari di apertura degli uffici dell’Unione e compatibilmente con le esigenze organizzative degli stessi.

Questo il link alla pagina facebook:

https://www.facebook.com/Unione-dei-Comuni-della-Valdichiana-Senese-229840188346590

Dott.ssa Patrizia Mari

Ufficio Associato Comunicazione

