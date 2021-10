Domenica un derby storico in Promozione ed un big match in Eccellenza. Cacciagoal torna da capocannoniere

Domenica 10 ottobre sono in programma due importanti appuntamenti nei nostri campionati di Promozione e di Eccellenza.

Al Serenella Baglioni di Città della Pieve si affrontano in un derby storico Pievese e Tavernelle. Due squadre e due società che fondate negli anni ’20 del secolo scorso si sono scontrate decine e decine di volte, in battaglie che hanno fatto epoca. Per di più i gialloverdi della Valnestore, arrivano in casa degli albicelesti di mister Saravalle, con l’insegna di fresca capolista del torneo. A guidare la squadra di Tavernelle che di recente ha festeggiato il secolo di vita ci sarà quel Cacciamano che ha trascorso gran parte della sua carriera calcistica con la maglia biancoceleste. Ed anche lui si porterà dietro un trofeo, quello di capocannoniere del Girone A. Non c’è che dire una partita ed un appuntamento da segnare nel calendario di ogni sportivo.

Al “Giommoni” di Castiglione del Lago, invece, nel campionato di Eccellenza, si affrontano Castiglione del Lago e Narnese, rispettivamente terza e seconda in classifica. Le due squadre inseguitrici di una Orvietana che sembra essere al momento la dominatrice del torneo. Ma chi vincerà avrà più stimoli per continuare l’inseguimento.

Riguardo a Gianni Fanfano