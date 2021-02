Delivery  & Take away . Così Città della Pieve reagisce al Coronavirus. Ecco le Attività aderenti.

(Comunicato stampa)

Il Comune di Città della Pieve dallo scorso aprile ha attivato sul suo sito istituzionale una vetrina digitale dedicata alla promozione delle attività commerciali e produttive locali che hanno aderito al progetto Città della Pieve Delivery & Take Away.

I cittadini possono comodamente consultare l’elenco di tutte le attività pievesi aderenti, suddivise per categoria merceologica, e contattarle direttamente a questo link https://bit.ly/3ukOliK

Consegna a domicilio . Ecco le aziende che hanno aderito a Città della Pieve Delivery (rigorosamente in ordine alfabetico)

RISTORANTI – PIZZERIE – ROSTICCERIE

Da Laura

Dandy’s

Il Capriccio

Quelli del Vecciano

Quo Vadis

Taverna del Perugino

BAR – PASTICCERIE – GELATERIE – YOGURTERIE

Bar Del Corso

Caffè Marconi

Grande Amore di Silvia Cecconi

NEGOZI ALIMENTARI – MACELLERIE – ORTOFRUTTA – PRODUTTORI AGRICOLI – PASTA FRESCA – BEVANDE

Fontesecca S.S. Agricola – vino e olio

Giovanni Bibite Srl

Macelleria Fabio e Sonia Passerini

Pacchieri Fausto – Cacio di Pienza & salumi tipici

Pasta Fresca di Fiordi Lucia

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO

Ada Profumeria

Agritek s.r.l. di Lucacchioni & Galeotti

Butterfly di Bazzotti Nicola

Casa e Bottega di Torzuoli Fabio

Hube di Peparaio Ilaria

In Vogue di Lucacchioni Elena

Intimo Mara

Jo Jo Abbigliamento di Rubeca Francesca

L’Angolo della Casa

La Corte del Tarlo Vintage di Sebastiani Barbara

M.A.I.E.R. s.r.l.

Marino Abbigliamento

Oasi Verde

Panarredi snc

Qua la Zampa di Straffi Brigitta

Quelli del Pulito – Lavanderia

Severon

Spazio Creativo di Rubeca Elena

Super Bum

Asporto . Ecco le aziende che hanno aderito a Città della Pieve Take Away (rigorosamente in ordine alfabetico)

RISTORANTI – PIZZERIE – TRATTORIE

Dandy’s

Il Boccon Divino

Il Capriccio

Pizzidea

Quo Vadis

Taverna del Perugino

Trattoria Pizzeria Serenella

BAR – PASTICCERIE – GELATERIE – YOGURTERIE

G&D Bar

L’Insolito Cafè

Se hai un’attività a Città della Pieve e desideri aderire clicca qui https://bit.ly/37AC4gl oppure chiama e chiedi informazioni allo 0578 291214 – Ufficio Commercio.

