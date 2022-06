Dal Rotary Club un defibrillatore per Città della Pieve.

(Cittadino e Provincia). Sono stati il Presidente Giuseppe Piscitelli, la moglie Fiorenza e il prefetto rotariano Gennaro Albolino, a consegnare nella sala consiliare al Sindaco Fausto Risini, all’assessore Luca Marchegiani e a tutta la Giunta, un defibrillatore semiautomatico a servizio della cittadinanza e dei turisti.

Il defibrillatore è di grande utilità nella vita quotidiana dei soccorritori, riuscendo a salvare le vite delle persone che potrebbero accusare un malore di natura cardiaca. Infatti si tratta di un piccolo strumento a dimensioni ridotte, dotato di due piastre da applicare ad una persona priva di conoscenza per un presunto arresto cardiaco e l’apparecchio eroga la scarica elettrica necessaria per ripristinare la funzionalità del cuore.

Il Sindaco Fausto Risini, ha dichiarato: “Possiamo essere solo grati al Rotary Club di Città della Pieve e al suo presidente Giuseppe Piscitelli, per un gesto di così grande generosità che potrà salvare delle vite umane. Ringrazio a nome della nostra cittadina, tutti i rotariani pievesi, per la profonda sensibilità dimostrata e di aver messo a disposizione un prezioso defibrillatore”.

“Siamo consapevoli dell’importanza di questo dispositivo – ha dichiarato Piscitelli – a servizio sia dei residenti sia dei tanti turisti che vengono a visitare la nostra città. Il club ha pensato che il defibrillatore è un apparecchio fondamentale per salvare vite. Generalmente ci sono appena sette minuti per intervenire: è il brevissimo tempo che intercorre tra la vita e la morte. Per questo un defibrillatore può salvare una vita umana e noi, come rotariani, abbiamo creduto fortemente in questa iniziativa a favore della cittadinanza di Città della Pieve”.

