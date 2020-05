Da Città della Pieve a Chiusi, da Magione a Sarteano, tutti gli ultimi aggiornamenti dai comuni sul coronavirus

Città della Pieve 11 maggio

Buon lunedì a tutti,

la situazione comunale resta invariata con zero casi positivi ed un concittadino clinicamente guarito.

Chiusi 9 maggio

Pubblichiamo l’aggiornamento del Nostro Sindaco:

9 Maggio – ore 18:30

Arrivano due #guarigioni anche oggi

E Nessun nuovo contagio.

Pertanto il #bollettino medico della nostra Città si aggiorna come sugue:

43 casi complessivamente individuati di cui :

2 decessi

36 guariti

La popolazione positiva al #coronavirus scende quindi a #5unità

Con le guarigioni di oggi, nei fatti, si è anche spento il focolaio di #Montallese.✌️✌️

Paciano 10 maggio

AGGIORNAMENTO del 10 maggio

Non si registrano casi positivi al coronavirus nel Comune di Paciano

Panicale 10 maggio

Covid-19 Aggiornamenti serali domenica 10 maggio

Situazione invariata rispetto agli ultimi due giorni, con una persona positiva asintomatica e otto in isolamento fiduciario

Piegaro 7 maggio

Covid-19 Aggiornamenti di giovedì 7 maggio

Confermiamo l’assenza di situazioni di contagio nel territorio comunale

Magione 10 maggio

Il quadro sanitario a Magione è il seguente:

▪️ 2 positivi asintomatici

▪️ 19 guariti

▪️ 4 in isolamento (-4)

▪️ 400 isolamento concluso (+6)

Sarteano 8 maggio

Coronavirus_Aggiornamenti

(Venerdì 8 Maggio ore 20.50)

Partiamo dalle (stasera) belle notizie provenienti dalla RSA:

Sono saliti oggi da 6 a 10 i negativi trasferiti a Sinalunga e tutti si trovano bene.

In struttura rimangono 13 positivi al secondo piano (due dei quali però speriamo possano risultare presto negativi) e, al primo piano, 8 negativizzati che, quindi, sono in attesa di essere trasferiti alla Asp in Valdichiana una volta sicuri della loro negatività.

Sempre 6 i ricoveri di cui 3 in pneumologia per i quali stringiamo i denti.

Su Sarteano

Scesi a 9 i positivi perchè un nostra operatrice oggi è risultata negativa al secondo tampone di fila!

Auguri e riporto anche qui le feste a lei dedicate da parte di tutta la chat degli operatori positivi sarteanesi.

Tutti gli altri stanno bene, con qualche piccolo acciacco “sostenibile” e un po’ di giustificata noia.

Castiglione del Lago 11 maggio

Chianciano 10 maggio

Riguardo a Gianni Fanfano