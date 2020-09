(Comunicato stampa)

Grande successo per l’edizione Croma 2020, che si è svolta nei giorni scorsi a Città della Pieve, seppure in edizione ridotta rispetto allo scorso anno, con shopping fino a tarda notte, promozioni speciali, animazione e musica dal vivo.

Tante le attività che hanno dato vita all’iniziativa, fortemente voluta e promossa da Associazione Pieve Arte e Vetrine, Lions Club Città della Pieve, Associazione Turistica Pievese Proloco, Confcommercio Umbria e Comune di Città della Pieve.

Tanti i bar, ristoranti, negozi, professionisti impegnati tutti insieme nel fare rete: il segreto per rinascere come comunità. Il tutto, nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19.

Andrea di Nardo e Francesca Scargiali, imprenditori pievesi e membri del Consiglio direttivo di Confcommercio Trasimeno, ci tengono a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo evento. “Il nostro auspicio – sottolineano – è che la partecipazione e il sostegno siano sempre maggiori; che si mettano in campo sempre più energie non solo economiche ma anche di idee, al fine di ampliare il gruppo di lavoro in modo che possa operare con sempre maggiore efficacia non solo in favore degli imprenditori ma di tutto il territorio pievese”.

Ringraziamenti particolari anche a DisGrafica, per il lavoro eccellente nel realizzare la grafica delle locandine, e a Massimiliano Versiglioni di Music Service, che ha curato l’intrattenimento musicale.

Ecco le aziende che hanno dato vita a Croma 2020:

Eia Shop – Studio Tecnico Paolotti Petrinotti – Pizzeria Pizzidea Città della Pieve – Café degli Artisti American Bar – Circolo M.C.L Città della Pieve – Marino Abbigliamento Della Lena – La Corte del Tarlo Vintage – Hube – Tabaccheria Lacchè – Butterfly Città della Pieve – Ottica Cristina Pompili – 320 Gradi L’arte Della Pizza – Spazio Creativo – Severon Abbigliamento Intimo Biancheria – Grande Amore Gelateria – Macelleria Rosi – Il Pizzicagnolo Città della Pieve – Studio Fisioterapico Castelli Andrea – G&D Bar – Hotel Vannucci Città della Pieve – Panarredi F.lli Pausilli – Laboratorio Orafo Canali Carlo – G. & B. Oro di Andrea Di Nardo – Micio Micio Bau Bau – Pizzicheria Fema – Mondi d’inchiostro – Allianz Agenzia di Città della Pieve – Caffè Fibonacci – Ristorante Dandy’s – Cantina del Saltapicchio – Bella Umbria Immobiliare – Salute SiCura Bioprofumeria Erboristeria – Bistrot del Duca – JoJo Abbigliamento – Caffè Matucci – Bar Pippo – Trattoria Bruno Coppetta – BAR DEL CORSO – Emi Market Città della Pieve – Fotografia e Illustrazione di Mencarelli Martina – Della Lena Auto – Casa e Bottega – Cinzia per l’immagine – Ada Profumeria Pelletteria Sas – Caffè Marconi Città della Pieve – La Boutique del Fiore.

