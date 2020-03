Covid19. La richiesta di Augusto Peltristo di Tamponi e Test diagnostici Operatori Sanitari.

(Riceviamo e pubblichiamo)

Avv. Valeria Passeri

Assisi 27 marzo 2020

Spett.le

Ministro della Salute

Lungotevere Ripa n. 1

00153 Roma

Alla c.a. dell’Egr. Ministro On. Roberto Speranza

Spett.le

Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

Alla c.a. del Comm. Straordinario Dott. Silvio Brusaferro

Spett.le

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Via Palestro, 75

00185 Roma

Alla c.a. del Presidente Sen. Andrea Mandelli

Spett.le

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia 1

00196 Roma

Alla c.a. del Presidente Dott. Filippo Anelli

A mezzo p.e.c.

OGGETTO: istanza urgente di tamponi e dispositivi di protezione a tutti gli operatori sanitari in pendenza di COVID-19 .

La presente per conto del Dott. Farmacista Augusto Peltristo (C.F.: PLTGST69D29G478E ), in servizio presso una Farmacia privata in Provincia di Perugia, per significare quanto segue.

In questo grave frangente storico, numerosi sanitari (infermieri, farmacisti, medici) sollecitano, a livello locale, per il tramite del conosciuto Dott. Peltristo, di poter continuare ad espletare le proprie essenziali prestazioni in condizioni di sicurezza e, pertanto, di essere sottoposti, in via precauzionale, a tamponi di controllo.

Per evadere tale Loro legittima istanza, dettata da quotidiane preoccupazioni insite nella stessa professione svolta, è necessario garantire alle Regioni un numero di tamponi e test diagnostici sufficiente a coprire il proprio personale sanitario.

Nell’impossibilità di contenere con efficacia il contagio, in difetto di tamponi, il rischio del contagio aumenta anche a fronte della possibilità non remota che soggetti asintomatici o paucisintomatici possano contribuire alla diffusione del virus. Va da sé che il rischio è maggiore rispetto al personale sanitario, potenziale vettore di contagi.

Ad oggi, ospedali e ambulatori medici risultano carenti di dispositivi di protezione (mascherine, guanti, alcool, termometri, saturimetri, farmaci, oltre che i ventilatori nei reparti di terapia intensiva).

Si chiede, quindi, alle SS.LL., ciascuna per la propria competenza, immediatamente, dalla ricezione della presente:

1- disporre controlli, tamponi o test sierologici a tutti i medici di base, infermieri, operatori sanitari, medici degli ospedali e della continuità assistenziale (guardie mediche), a farmacisti nonché a tutto il personale volontario sanitario;

2- fornire a tutti gli operatori sanitari dispositivi di protezione: mascherine, guanti, alcool, termometri, saturimetri, farmaci, oltre che i ventilatori nei reparti di terapia intensiva degli ospedali, e quant’altro occorra per contenere la diffusione del virus.

Ringraziando anticipatamente della collaborazione, restiamo in attesa di sollecito e auspicato positivo riscontro, stante l’evidente emergenza sanitaria.

Con osservanza

Dottor Augusto Peltristo