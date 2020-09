Covid in Regione. Melasecche positivo. Tutte le azioni antivirus. Annullati gli appuntamenti pubblici della settimana

(aun) A seguito della positività al Covid dell’assessore Enrico Melasecche, del direttore regionale Stefano Nodessi e di due collaboratori, tutti connessi allo stesso assessorato, sono state messe in campo le adeguate azioni necessarie a contenere la diffusione del virus. Si è proceduto all’indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti e ove necessario ad effettuare i tamponi. Quanto ai luoghi di lavori interessati, si sono attivate le procedure previste per sanificare i vari ambienti.

Nella sede di Palazzo Donini la presenza dei positivi nei giorni passati è stata marginale ma, in via precauzionale, oltre alla sanificazione si è provveduto ad annullare tutti gli appuntamenti pubblici in calendario sino a fine settimana.

Assessore e direttore, che rimangono operativi in smart working rassicurano che i servizi di loro competenza rimangono pienamente operativi.