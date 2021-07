(Comunicato stampa)

L’Amministrazione comunale di Cortona (Arezzo) ha manifestato la volontà di prorogare la mostra di arte contemporanea “Cortona in Arte”, allestita all’interno degli spazi del Centro Convegni Sant’Agostino (Via Guelfa, 40), sin dal momento dell’inaugurazione lo scorso 26 giugno. Presente all’inaugurazione, tra gli altri, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Cortona, Francesco Attesti nel suo discorso inaugurale ha evidenziato che l’arte contemporanea è per la città di Cortona un punto fondamentale da cui poter ripartire anche con la programmazione degli eventi. Alla mostra sono presenti artisti italiani e internazionali che, con le 70 opere esposte, raccontano il contemporaneo nelle sue varie sfaccettature. La Mostra “Cortona in Arte” è aperta al pubblico, ad ingresso libero (senza prenotazione), quindi, fino all’11 luglio 2021 (tutti i giorni con orario 10/13 e 14.30/18.30). Dopo Cortona alcuni artisti presenti alla mostra rappresenteranno l’Italia con Expo 2020 Dubai ad ottobre 2021, come Giovanni Cristini e Abele Vadacca.

“Ritengo che la città di Cortona abbia gli spazi idonei per poter ospitare mostre di arte contemporanea ai massimi livelli e che si coniuga perfettamente con la volontà della nostra amministrazione comunale per la ‘ripresa’ dopo questo periodo di sofferenza anche negli ambiti culturali e turistici – afferma l’Assessore Francesco Attesti – per questo motivo abbiamo manifestato la volontà di prorogare la mostra ‘Cortona in Arte’. Recentemente è stata donata una importante collezione di arte contemporanea al Comune, che renderemo fruibile al più presto con una esposizione permanente e, quindi, le nostre politiche culturali dovranno puntare molto proprio sull’arte contemporanea. Ringrazio gli organizzatori della mostra, la Direttrice Marilena Visconti, e gli artisti presenti con le loro opere ad aver accolto questa proposta di proroga”.

La Mostra di arte contemporanea è suddivisa in tre sezioni: la prima è un percorso espositivo a cura dell’artista Abele Vadacca dal titolo “Physis”, che si sofferma sul principio della vita e l’inevitabile metamorfosi dell’essere; la seconda sezione è una personale dell’artista Walter Marin che si pone accanto ad una serie di opere di artisti del ‘900; la terza sezione è una collettiva di artisti italiani ed internazionali.

La mostra “Cortona in Arte”, patrocinata dal Comune di Cortona – ideata da Marilena Visconti (Direttore generale), esperta di alto antiquariato, da Liana Cioli (Direttore artistico), esperta di arte contemporanea, e curata da Ginevra Chionne – si sviluppa partendo dalla materia, nelle sue molteplici forme con le installazioni di bronzi e marmi (ben 18 sculture) dell’artista Abele Vadacca, sino alle tele di Walter Marin e l’esposizione di alcuni artisti significativi del ‘900, oltre alla mostra collettiva con artisti nazionali e internazionali sia con la pittura che con la scultura.

Dettagli sulle tre sezioni espositive

“Pysis” di Abele Vadacca – La prima sezione si intitola “Pyisis”, un percorso dal principio della vita sino all’inevitabile metamorfosi dell’essere a cura di Abele Vadacca, uno degli ultimi artisti che appoggia la sua capacità espressiva sulle tecniche dei maestri del passato che, fin da giovanissimo, ha collaborato con i grandi scultori del ‘900, quali Giacomo Manzù, Henry Moore, Francesco Messina. La sua esperienza, maturata in più di 40 anni di lavoro gli consente di rappresentare temi contemporanei e concettuali attraverso una scultura figurativa e a tratti surrealista di fattura eccellente. Vadacca scolpisce e dipinge prediligendo il marmo e l’oro. Tra i temi che affronta, oltre a rappresentare gli animali (il cavallo per eccellenza), predilige i simboli come la piuma, avendo un forte legame con volo. L’artista sconfina nell’analisi scientifica e negli studi sull’universo, la materia e l’infinito. Le sue opere sono “leggerissime”, dove i vuoti prevalgono e prendono forma e la luce è la protagonista; opere grandiose, monumentali, eleganti ed eteree allo stesso tempo ammirate in tutto il mondo.

Mostra personale di Walter Marin e artisti significativi del ‘900 – La seconda sezione è dedicata alle opere di Walter Marin e ad alcuni artisti tra i più significativi pittori del ‘900. Walter Marin, nato a Nogarè di Crocetta del Montello (TV), nel 1957 inizia un nuovo percorso artistico, dopo essersi iscritto all’Accademia di Belle Arti di Venezia, diventando allievo di Emilio Vedova, approfondire diverse tecniche espressive. Molte le opere che raccontano l’artista, dalla riscoperta dei classici, al tema sacro con le visioni del Cristo, ai paesaggi naturali e di archeologia industriale, ai temi sociali sino alla musica, con la quale mantiene un legame fortissimo facendo rivivere nelle sue tele gli ambienti ed i protagonisti dal jazz al progressive rock. Ha esposto in molte gallerie nazionali e internazionali e alcune sue opere sono presenti in musei e fondazioni nazionali. Vive e lavora a Treviso e per certi periodi a Tricase (LE).

Artisti significativi del ‘900 – Giulio Turcato (Mantova 1912 – Roma 1995) pittore fra i principali esponenti dell’astrattismo informale italiano; Emilio Scanavino (Genova 1922 – Milano 1986) pittore e scultore, dal futurismo all’astrattismo un percorso d’avanguardia nell’arte italiana del primo ‘900; Flavio Tiberio Petricca (Roma 1985) pittore e scultore attivo nelle strade urbane e nei siti archeologici; Pietro Annigoni (Milano 1910 – Firenze 1988) soprannominato dalla stampa del suo tempo “il pittore delle regine”.

Mostra collettiva – La terza sezione è una collettiva con opere di: Monica Antonelli (Prato) scultrice; Giuliana Arcangelelli (Perugia) pittrice; Christian Bargèl (Copenaghen, Danimarca 1963) pittore; Roberta Betti (Chiusi, Siena 1969) pittrice; Erich Brandt (Austria) pittore; Sergio Cavallerin (Perugia) artista che ama definirsi divulgatore dell’arte disegnata; Giovanni Cristini (Iseo, Brescia 1970) pittore; Nadia Dell’Oro (Lecco) pittrice; Pierpaolo Dessi (Cagliari 1963) pittore e scultore; Claudio Detto (Milano 1950) pittore; Stefania Galletti, (Latina) pittrice; Francesca Ghidini (Ostiglia, Mantova 1981) pittrice; Giuseppe Guanci (Prato) architetto-artista, esperto di urbanistica ed archeologia scultore; Paolo Manzari (Bari 1940) pittore e scultore; Mastropino (Favignana, Trapani 1957) pittore; Antonino Nigido (Castelfranco Veneto, Treviso 1972) pittore astrattista; Alexandra Savvogoulou (Atene, 1991) pittrice e scultrice; Maria Antonietta Scarpari (Foligno, residente ad Ancona) specializzata in stampa su alluminio Dibond e plexiglass; Riccardo Veschini (Perugia 1973) pittore.

Presenti anche “Opere storicizzate del ‘900” con: Pietro Annigoni (Milano 1910 – Firenze 1988) pittore, miniaturista; Marcello Scuffi (Quarrata, Pistoia 1948 – 2021) uno tra gli artisti che meglio ha espresso il neo-italianismo moderno, la sua è stata una pittura senza tempo erede delle più alte espressioni del ‘900, le cui opere sono apprezzate in particolare in Francia, Belgio e Svizzera; Giulio Turcato (Mantova 1912 – Roma 1995) pittore fra i principali esponenti dell’astrattismo informale italiano; Emilio Scanavino (Genova 1922 – Milano 1986) pittore e scultore che ha spaziato dal futurismo all’astrattismo segnando un percorso d’avanguardia nell’arte italiana del primo ‘900; Flavio Tiberio Petricca (Roma 1985) pittore e scultore, artista che utilizza materiali di natura industriale come il silicone per sviluppare forme e immagini.

Per informazioni sulla mostra: Marilena Visconti, Direttore Generale – marilena.visconti63@gmail.com – Tel 3203873809; Liana Cioli, Direttore Artistico – lianacioli@gmail.com – Tel. 3312297749