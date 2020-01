Cortona. Fermata del Frecciarossa a Terontola.

(Comunicato stampa)

Si è svolto questa mattina un incontro tra il sindaco di Cortona Luciano

Meoni e l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, per

avviare un confronto in merito alla proposta di prevedere una fermata a

Terontola del Frecciarossa che parte da Perugia alle 5,30.

All’appuntamento hanno preso parte anche il sindaco di Tuoro Maria Elena

Minciaroni, il Senatore Luca Briziarelli, il consigliere regionale umbro

Eugenio Rondini, il Consigliere regionale toscano Marco Casucci, che da

alcuni mesi stanno seguendo e sostenendo la proposta elaborata da Silvia

Spensierati, assessore ai trasporti del comune toscano. Quello di

stamani è il terzo incontro, in ordine di tempo, organizzato dal Comune

di Cortona: dopo aver coinvolto i Comuni del Trasimeno e dopo l’incontro

istituzionale avuto con i consiglieri regionali e i parlamentari del

luogo. “Ringraziamo l’assessore regionale Melasecche che si è subito

reso disponibile a valutare la fattibilità tecnica della proposta da noi

avanzata e che avrebbe un indubbio ritorno positivo anche per un

importante territorio umbro come il Trasimeno” così il sindaco Luciano

Meoni e l’assessore Spensierati. “Sono soddisfatto – ha commentato il

consigliere Casucci – perché con la vittoria del sindaco Luciano Meoni

nel Comune di Cortona, è finalmente possibile dare il necessario impulso

alla soluzione di problemi per i quali mi batto in regione da anni, come

quello dei collegamenti per il territorio cortonese”. Particolarmente

soddisfatti anche il primo cittadino di Tuoro, Minciaroni e gli altri

partecipanti che spiegano: “Il lago Trasimeno e il cortonese sono zone

di confine strategiche, per questo rimane una priorità risolvere alcuni

problemi comuni e al contempo valorizzare i territori, lavorando in

sinergia verso obiettivi comuni in grado di soddisfare le richieste di

tantissimi cittadini che quotidianamente si spostano con i mezzi

pubblici”. “Siamo assolutamente favorevoli alla proposta – dicono il

senatore Briziarelli e il consigliere Rondini – una fermata a Terontola

si aggiungerebbe a quella di Chiusi, così da permettere un accesso sia a

nord che a sud (verso Napoli e verso Milano), arricchendo l’offerta

delle soluzioni a disposizione delle comunità del Trasimeno e non solo.

Già ad agosto, in occasione della tavola rotonda organizzata dalla Lega

dal titolo “Trasimeno da territorio marginale ad Area di Confine”

avevamo sottolineato come anche in campo di trasporti le possibili

sinergie con la Toscana siano numerose. Siamo grati all’assessore

regionale Melasecche – concludono gli esponenti leghisti – per la

disponibilità a valutare questa ipotesi, approfondendo tutti gli aspetti

tecnici ed economici in un quadro più generale rivolto a dare risposte

concrete a tutti i cittadini, garantendo di accedere alla rete dell’alta

velocità in tempi ragionevoli anche attraverso una pluralità di

soluzioni”.