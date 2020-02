Coronavirus: il PD di Fabro chiede un tavolo permanente per monitorare le situazioni delle attività economiche e produttive del territorio.

(Comunicato stampa)

Il Pd di Fabro esprime vicinanza alle comunità colpite dal coronavirus e un ringraziamento alle forze dell’ordine, alla rete della Protezione Civile, ai tanti tecnici e amministratori coinvolti nella gestione di questa emergenza e in particolare a tutti gli operatori della sanità ad ogni livello, che stanno affrontando con professionalità un enorme carico di lavoro, sono loro i veri eroi contro il Coronavirus.

Situazioni importanti come in questo momento confermano il valore del nostro Servizio Sanitario Nazionale Pubblico, universale, preparato che cura e accoglie tutti.

Non si può impedire alle persone di avere paura, ma è fondamentale evitare di creare inutili allarmismi, dando precise, corrette e soprattutto uniformi informazioni da parte degli esperti e delle istituzioni. E’ necessaria la collaborazione di tutti, delle forze politiche, delle associazioni, del mondo della scuola, delle persone, per evitare l’isolamento dei singolo. Il senso di comunità e di solidarietà del nostro Comune deve emergere ora più che mai.

Il PD di Fabro non nasconde la preoccupazione che le dinamiche che ruotano intorno al fenomeno Coronavirus possano riflettere in modo negativo sui nostri settori economici, produttivi e soprattutto turistici già da tempo in sofferenza. Per questo chiediamo all’Amministrazione comunale di attivarsi da subito, creando un tavolo permanente con tutte le forze politiche, sociali, sindacali e datoriali per un monitoraggio sulle criticità e individuare soluzioni da portare sui tavoli istituzionali regionali e nazionali. Noi diamo la nostra disponibilità, se c’è collaborazione i momenti di crisi sono più facili da affrontare e da risolvere per il bene di tutta la nostra comunità.