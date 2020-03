Coronavirus. Assessore Coletto “Chiusi reparti di ortopedia e chirurgia all’ospedale di Orvieto”

(aun) – perugia 7 mar. 020 – “In seguito all’accertamento di positività di un infermiere al virus Covid-19, l’ospedale di Orvieto chiuderà i reparti di chirurgia e ortopedia”: lo comunica l’assessore alla Salute, Luca Coletto, informando che i pazienti nelle condizioni di essere dimessi sono usciti dall’ospedale con tutte le cautele e sono in isolamento fiduciario nelle loro abitazioni, mentre gli altri sono stati trasferiti in altri reparti in isolamento.

Si procederà quindi alla sanificazione delle stanze per ripristinare appena sarà possibile l’attività

Coletto rende noto che “è guarito il primo paziente in Umbria tra quelli che avevano contratto l’infezione”.