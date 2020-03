Coronavirus a Città della Pieve ” Comunicazione ufficiale di un quarto caso” L’aggiornamento giornaliero del Sindaco

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 ++

È arrivata la comunicazione ufficiale di un quarto caso di Covid-19 nel nostro Comune, rientrante nella rete del ceppo proveniente dal senese.

Confermo che comunque la situazione è sotto controllo.

A tutti i miei concittadini ricordo le semplici regole che il Ministero della Salute ha diramato per limitare il diffondersi del virus.

Divulgatele e seguitele, è importante:

1) Lavarsi spesso le mani;

2) Evitare contatti ravvicinati, abbracci e strette di mano;

3) Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

4) Starnutire e/o tossire in un fazzoletto o comunque coperti dal gomito (evitare le mani);

5) Evitare uso promiscuo di bicchieri e bottiglie;

6) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

7) Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico;

8) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

9) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Ai pievesi colpiti dal virus ed a tutti coloro che si trovano in isolamento, rinnovo la mia personale disponibilità a rispondere a qualsiasi esigenza e necessità doveste avere, giorno e notte.

Fausto Risini