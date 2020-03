Consegna della spesa a domicilio a Città della Pieve

In ottemperanza al Decreto del Governo sul Coronavirus, per evitare code e rischi di assembramenti, gli esercizi commerciali del nostro Comune sono organizzati e disponibili anche per il servizio di consegna a domicilio della spesa.

A tal proposito, la Protezione Civile ha redatto un apposito Vademecum, che trovate allegato in foto, il cui principio fondamentale è quello di evitare qualunque tipo di contatto e di mantenere la distanza di sicurezza.

comunicato Comune di Città della Pieve

