Confcommercio ”Voucher fino a 7 mila euro per la digitalizzazione delle imprese”

Il PID, Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Perugia, presenta il “Bando Voucher Digitali I 4.0” per l’anno 2020, che prevede voucher per la digitalizzazione delle imprese perugine.

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio di Perugia ammontano a 500mila euro. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher dell’importo unitario massimo di 7.000,00 euro a impresa.

Potranno beneficiare delle agevolazioni le singole micro, piccole e medie imprese della provincia di Perugia di tutti i settori economici.

Il Bando è a SPORTELLO, con graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’intervento è a valere per l’anno corrente e prevede la concessione di voucher che le imprese utilizzeranno per l’avvio o il completamento di processi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese messe a dura prova dall’emergenza sanitaria da covid-19 e da ora impegnate in una delicata e complessa fase di ripartenza.

Per partecipare al Bando Voucher I 4.0 2020, le imprese dovranno inoltrare le domande, firmate digitalmente, esclusivamente in modalità telematica, a partire dalle ore 8.00 del giorno 8 giugno 2020 fino alle ore 17.00 del giorno 8 luglio 2020.

INFO E REDAZIONE DOMANDE CONTATTATE L’UFFICIO TERRITORIALE

Elisa Brugiati

Cell. 346/6384483

Mail: trasimeno@confcommercio.umbria.it