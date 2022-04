Concerto di Primavera alle Terme di Chianciano

Terme, Comune e Pro Loco di Chianciano hanno promosso una bella iniziativa, di quelle che più spesso andrebbero organizzate: Concerto di Primavera, al salone della mescita del parco delle terme. La primavera è per antonomasia la stagione della rinascita, del rinnovamento. Vediamo intorno la natura risorgere dopo il letargo invernale e noi che comunque natura siamo, come le altre entità biologiche, ci destiamo alla vitalità, alla fiducia, ai colori. E la musica è la migliore cornice per contenere, presentare, valorizzare la più alta espressione della vita che la ciclicità del tempo ci regala. Questo seme di vita che ci sboccia dentro porta con se anche la speranza, senza la quale non sarebbe immaginabile un mondo migliore e non sarebbe nemmeno ipotizzabile un nostro impegno di uomini e cittadini per un’esistenza sempre più piena e consapevole.

Quindi il giorno 23 aprile, al Parco delle Terme, ingresso gratuito, alle ora 21,00 per ascoltare le voci di Diana Borun e Gonzalo Godoy Sepulveda, la violinista Daria Nechaeva e l’orchestra sinfonica Italia Classica diretta da Paolo Ponziano Ciardi. E possano le note musicali propiziare una rinascita di tutti con sempre meno guerre e più giustizia economica. E una rinascita per Chianciano così duramente provata da questi ultimi funesti anni.

Nunzio Dell’Annunziata