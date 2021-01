Con “Il cammino d’Etruria Centro” da Volterra a Chiusi inizia un progetto di turismo lento nelle terre di Toscana

Grazie al bando regionale per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l’infrastrutturazione degli itinerari etruschi in Toscana, di cui al progetto interregionale “in Etruria”, le terre di Toscana possono riscoprire le loro radici etrusche attraverso un nuovo modo di fruizione dei territori: i percorsi lenti a piedi. Con la finalità della valorizzazione delle aree interne, non sempre favorite dai flussi turistici, i Comuni toscani si sono così uniti per presentare alla Regione Toscana un progetto di eccellenza che punta alla scoperta e riscoperta delle terre d’Etruria. Così è stato ideato “Il cammino d’Etruria”, due itinerari gemelli che insieme si snodano per più di 400 km.: uno che va da Pisa a Volterra e un altro che va da Volterra a Chiusi, in provincia di Siena. Il cammino punta a ribaltare il concetto di “turismo di massa” indirizzando il turista e visitatore verso i borghi più piccoli, intrisi di storia antica e pregni di “vera identità”, dove, oggi più che mai, si trova la qualità della vita, ormai persa nelle grandi città, e dove si possono vivere emozioni autentiche.

La richiesta di contributo avanzata alla Regione Toscana, contestualmente alla presentazione del progetto, impegna tutti Comuni aderenti al cofinanziamento del progetto con stanziamenti di quote parti per la realizzazione dei vari interventi.

“Il cammino d’Etruria Centro” che va da Volterra a Chiusi, di cui il Comune di Chianciano Terme è capofila, a cui aderiscono quindici Comuni, è nato a seguito dell’incontro avuto nel mese di febbraio 2020 a Chianciano Terme con i Comuni interessati dall’idea di Gianfranco Bracci, guida ambientale, già ideatore di viaggi lenti a piedi e corrispondente della rivista “Camminare”.

“Tanti sono gli attori coinvolti ed il lavoro da fare per la realizzazione di questo progetto che, diversamente da altri percorsi già realizzati in Italia, punta all’integrazione degli itinerari già esistenti, attraverso la collaborazione dei molteplici soggetti coinvolti, e al mantenimento, e fruibilità nel tempo, dell’intero percorso con lo sviluppo degli itinerari” – afferma Fabio Nardi, Assessore alle Attività produttive e viabilità del Comune di Chianciano Terme che segue il progetto -. “Il Comune di Chianciano Terme, capofila del progetto – prosegue Nardi – da tempo ha messo a punto progetti per lo sviluppo del cicloturismo e della mobilità dolce e l’interconnessione con gli altri percorsi dei comuni vicini è imprescindibile per un’offerta turistica integrata, per promuoverne le culture materiali ed immateriali e generare una crescita economica ed occupazionale diffusa. In questa sfida, oltre ai diversi Comuni, saranno coinvolti i tour operator, le strutture ricettive, le associazioni locali e tanti altri soggetti che, anche attraverso le piattaforme digitali e le nuove tecnologie, saranno impegnati, una volta approvato il progetto dalla Regione Toscana, a comunicare la nascente viabilità lenta integrata che coinvolge un’area vasta della Toscana, luoghi apprezzati a livello internazionale” – conclude Fabio Nardi.