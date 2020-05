Comune “Giornata mondiale delle api 2020, amiche preziose per Citta’ della Pieve”

Oggi si celebra la Giornata Mondiale delle Api, una data importante per il Pianeta e per Città della Pieve, che dal 3 novembre 2019 ne è diventato Comune “Amico”, impegnandosi attivamente nella loro tutela e riconoscendo ufficialmente il fondamentale ruolo che svolgono, legato all’impollinazione e alla produzione di miele ma anche di bioindicatori della salubrità ambientale.

Le api, come tutti gli impollinatori, rappresentano il futuro della vita ma la loro popolazione, principalmente a causa dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici e dell’uso dei pesticidi, si è ridotta di oltre il 30%, come riportano i dati FAO (Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite).

Il “Mondo che verrà” non può fare a meno delle api, da cui dipende, direttamente e indirettamente, circa il 75% di frutta e verdura che troviamo sulle nostre tavole e il 90% di piante e fiori selvatici presenti sulla Terra. Perciò siamo pienamente consapevoli delle conseguenze che la diminuzione di questi insetti preziosissimi e insostituibili comporterebbe e rinnoviamo ad ognuno di voi, in occasione di questa Giornata, il sollecito appello a diventarne custodi responsabili e determinati.

L’Amministrazione Comunale, in questi primi 6 mesi, ha:

incluso e incrementato nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api;

iniziato la progettazione del 1° orto di comunità, improntato alla tutela della biodiversità;

escluso la possibilità di eseguire trattamenti sulle alberate cittadine, da evitare in fioritura e in presenza di melata;

vietato l’uso, sul verde pubblico, di pesticidi, diserbanti o sostanze chimiche dannose;

impostato un’azione di lotta alle zanzare focalizzata sulla prevenzione e privilegiando interventi larvicidi basati sull’uso di prodotti biologici efficaci esclusivamente sul bersaglio e totalmente innocui per l’uomo, per gli animali, non inquinanti per l’ambiente e privi di effetti negativi sulle api, farfalle ed altri insetti utili.

Dobbiamo tutti fare di più, Città della Pieve c’è!

