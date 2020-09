Comune di Sarteano: due subentri in Consiglio comunale per maggioranza e minoranza.

(Comunicato stampa)

Cambia la composizione del Consiglio comunale di Sarteano. A seguito della tragica scomparsa di Donatella Patané, Assessore in carica e consigliera eletta, evento che ha sconvolto l’intera comunità di Sarteano e non solo, subentra in Consiglio comunale il primo dei non eletti nella lista “Centrosinistra per Sarteano”, ovvero Alessandro Nisi. Le deleghe ricoperte da Patané (Istruzione, Politiche giovanili, Politiche sociali e della salute, Pari opportunità e accessibilità, Memoria) tornano per il momento in capo al Sindaco Francesco Landi in attesa di eventuale redistribuzione.

Il Consiglio comunale di Sarteano, convocato per domani sera (29 settembre), dovrà inoltre prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale di Danilo Mariani, formalizzate lo scorso 18 settembre 2020. A Mariani, candidato a Sindaco nel 2017, subentrerà il primo disponibile dei non eletti, ovvero Yuri Ragnini che affiancherà l’altro Consigliere eletto con Mariani, Gino Arnaldi.

