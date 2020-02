Comune di Parrano ” Stop alla privatizzazione del servizio idrico ed ai tagli sul trasporto pubblico

( riceviamo e pubblichiamo) Dal Comune di Parrano riceviamo due odg portati in discussione

PROPOSTA DI PRESA DI POSIZIONE DEL COMUNE DI PARRANO AL CONSIGLIO DEL 17 FEBBRAIO

OGGETTO: Stop alla privatizzazione del servizio idrico integrato

PREMESSO CHE

– L’Acqua è un bene comune dell’umanità, appartenente a tutti gli esseri viventi perché indispensabile alla vita e, in quanto tale, non può e non deve essere assoggettato a interessi privati;

– L’accesso all’acqua potabile è un diritto umano fondamentale, così come sancito nella la Risoluzione del 4 settembre 2003 del Parlamento europeo e nella risoluzione del 28 luglio 2010 dell’ONU e in molti altri documenti internazionali e non;

– Nel 2011, con un referendum, 27 milioni di italiani sono andati a votare esprimendosi a favore di una gestione pubblica e senza profitti del servizio idrico;

EVIDENZIATO CHE

– Dal 2002 nei Comuni della Provincia di Terni il servizio idrico integrato è gestito dalla SII (Servizio Idrico Integrato) società “a partecipazione mista pubblico-privata”;

– Che, a dispetto della logica secondo cui nel momento in cui si era passati da una gestione totalmente pubblica a una gestione mista pubblico-privata si sarebbe dovuto avere un aumento di efficienza nel servizio, la dispersione di acqua in Umbria continua ad essere elevatissima a causa dello stato di usura della rete idrica, con un tasso di perdite elevate, l’Umbria è la seconda regione italiana più cara per le bollette dell’acqua;

CONSIDERATO CHE

– viene ventilata l’ipotesi di riassetto delle quote societarie dei soggetti privati e modifiche statutarie, in base alle quali i Comuni potrebbero perdere ulteriore potere di indirizzo e di controllo all’interno della società;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

– a rendere immediatamente manifesta la propria volontà negativa rispetto alla suddetta ipotesi di riassetto societario e modifiche statutarie che dovessero indebolire la presenza del socio pubblico all’interno della società;

– A riconsiderare la possibilità di rendere pubblico il servizio idrico, dando piena attuazione alla volontà popolare espressa nel Referendum del 2011, predisponendo a tal fine uno studio di fattibilità̀ per realizzare tale obiettivo;

– a promuovere la costituzione di un Forum sull’acqua con la partecipazione delle Associazioni, dei Sindacati, del Comitato Acqua Pubblica e degli altri Comuni della provincia serviti da SII, che dia avvio ad una discussione sul tema della gestione del servizio idrico, in conformità con la normativa europea, nel rispetto della volontà̀ popolare espressa con i referendum del 2011 e dei principi di buona amministrazione della cosa pubblica.

TPL PROPOSTA DI PRESA DI POSIZIONE DEL COMUNE DI PARRANO AL CONSIGLIO DEL 17 FEBBRAIO

OGGETTO: Stop ai tagli del Trasporto Pubblico Locale

PREMESSO CHE

La Regione Umbria ha manifestato l’intenzione di operare drastici tagli al Trasposto pubblico Locale per 7 milioni di euro

EVIDENZIATO CHE

– a dispetto degli annunci per cui nel momento in cui si sarebbe passati da una gestione totalmente pubblica a una gestione privata si sarebbe dovuto avere un aumento di efficienza e un miglioramento del servizio

CONSIDERATO CHE

Nella Strategia per le Arre Interne i Trasporti sono considerati uno degli elementi fondamentali e che il Comune di Parrano sollecita da anni le varie aziende e in ultimo Bus Italia a pensare ad un diverso tipo di servizio a chiamata.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

– a rendere immediatamente manifesta la propria volontà negativa rispetto alla suddetta ipotesi di tagli al Trasporto Pubblico Locale