Comune di Città della Pieve: “Non ci sono scuse a questo scempio”.

“Quello che vedete in foto è lo stato di come si è presentato questa mattina il Parco della Rimembranza, una delle aree più belle e rappresentative della nostra Città.

Non ci sono scuse a questo scempio: solo stupidità, maleducazione e superficialità che hanno trasformato un luogo tanto importante per i Pievesi in una vera e propria discarica a cielo aperto.

I cestini non mancano, considerato che l’Amministrazione ne ha anche installati ulteriori per la raccolta differenziata, e la segnaletica, che è stata divelta a forza, era nuova di zecca, da poco rifatta ed installata anch’essa.

Il Comune può pulire dove sporcate, può aggiustare dove rompete, può ripristinare dove degradate, ma se non supererete il vostro concetto di inciviltà la Città dovrà continuare a rinunciare ad investire risorse fondamentali per rimediare all’ignoranza di pochi.

Città della Pieve si merita di meglio! “