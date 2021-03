Comune Città della Pieve “Bilancio, 11 milioni di investimenti nei prossimi tre anni”

Quasi 11 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni per i lavori e le opere pubbliche per il Comune di Città della Pieve. A questi, va ad aggiungersi, solo per il 2021, più di un milione di euro per il potenziamento dei servizi e la qualità di vita dei cittadini: decoro urbano e sicurezza, servizi sociali, turismo, ambiente, cultura e scuola.

È quanto prevede il progetto di Bilancio di previsione 2021-2023, approvato l’11 febbraio scorso in Giunta e che oggi (giovedì) passerà al voto del Consiglio Comunale.

“È una manovra post-Covid mirata a portare Città della Pieve fuori dalla pandemia e rilanciare il lavoro e l’economia”, spiega in una nota l’Amministrazione comunale. “In questo momento, è necessario far fronte alle difficoltà legate all’impatto che l’emergenza ha avuto sulla nostra comunità, ma al contempo è fondamentale continuare ad investire su progettualità strategiche di lungo respiro, che consentiranno, al momento della ripartenza, di essere pronti e protagonisti del nostro prossimo futuro”.

“Anche in un periodo difficilissimo per l’economia come questo – si legge ancora nella nota – l’Amministrazione ha scelto di introdurre nuove agevolazioni e ridurre in modo importante il peso delle tasse, continuando, allo stesso tempo, a mantenere e garantire tutti i servizi essenziali ai suoi cittadini. Città della Pieve – conclude l’Amministrazione comunale – sta facendo la sua parte. Ma questo deve essere solo il primo passo di un complessivo piano di sviluppo, a cui devono contribuire anche il Governo e tutte le altre Istituzioni. Tutte tappe di un percorso per cambiare il volto della Città, attrarre nuove imprese e investimenti, e riconoscere finalmente a Città della Pieve il ruolo che merita”.

