Compagnia Carabinieri Città della Pieve: arresto di stranieri per spaccio di stupefacenti.

(Comunicato stampa)

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Città della Pieve (PG), dopo l’arresto dei due soggetti di origini tunisine, ne hanno trattenuto uno nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito “direttissimo” svoltosi nella mattina del 12 marzo, e associato l’altro presso il carcere di Perugia-Capanne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella serata di venerdì scorso, infatti, i Carabinieri del N.O.RM. di Città della Pieve impegnati in un servizio esterno finalizzato al contrasto dei reati in genere e in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto due soggetti – un quarantaseienne e un quarantottenne di origini tunisine – già noti ai Carabinieri.

I due, dopo essersi incontrati in una zona residenziale del comune di Perugia, si sono allontanati sulla pubblica via a piedi. I militari impegnati nel servizio, a quel punto, li hanno seguiti, raggiunti e sottoposti a controllo.

Il primo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 28,0 grammi circa di sostanza stupefacente tipo “eroina” suddivisa in dosi e di 1,0 grammo circa di “cocaina”.

Il secondo, sottoposto anch’egli a perquisizione personale e successivamente anche domiciliare, è stato trovato in possesso di 50,0 grammi circa di sostanza stupefacente tipo “eroina”, di 17,0 grammi circa di “cocaina”, di 2,5 grammi circa di “hashish”, nonché di materiale per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente (un frullatore al cui interno vi erano tracce dello stupefacente, tre bilancini di precisione, bustine in plastica trasparente, carta stagnola e cellophane), della somma di 18.900,00 € in contanti occultati all’interno del mobile della cucina, all’interno dell’abitazione perquisita, e di nr.4 telefoni cellulari.

Lo stupefacente, la somma di denaro contante, i telefoni cellulari e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati.

I due, ritenuti responsabili dell’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, sono stati arrestati in flagranza di reato.

Il quarantaseienne è stato trattenuto, per la notte, all’interno delle camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo svoltosi nella mattinata di sabato 12 marzo, al termine del quale l’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il quarantottenne, trovato in possesso di un quantitativo più ingente di sostanza stupefacente, al termine delle formalità di rito è stato associato presso il carcere di Perugia-Capanne, così come disposto dalla Magistratura competnte.

