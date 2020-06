Colao “Turismo, Arte, Cultura, brand del paese”

Durante “Gli Stati Generali” promossi in questi giorni dal Governo, il Professor Colao, ha presentato il testo del lavoro svolto con un comitato do tecnici, per predisporre un piano di rilancio del paese. Al di là di quelle che saranno le decisioni e l’utilizzazione da parte del Governo, si tratta di un testo interessante e completo. Il testo è stato diffuso anche prima della sua presentazione e noi abbiamo intenzione di pubblicarne le parti più interessanti per la ripresa economica. Cominciamo da questa parte dedicata al turismo. tema che è il “cuore” del “Cuore d’Italia”. Cioè la nostra zona. (ndr)

