Civica Piegaro : Mozione d’Urgenza al Comune: “ Sottoporre i cittadini ai test seriologici rapidi “.

(Comunicato stampa)

La civica di Piegaro guidata dal Capogruppo e vice commissario Lega Dott.Augusto Peltristo ha presentato una mozione d’urgenza al Sindaco e all’Amministrazione di Piegaro chiedendo di sottoporre volontariamente a test seriologici rapidi i cittadini di tutto il Comune .

“ In previsione della fase di ripresa delle attività socio lavorative della popolazione – esordisce Peltristo – e prevedendo che il susseguente spostamento di cittadini potrebbe influire sulla circolazione virale di SarsCov2, si ritiene importante attivare rapidamente iniziative che consentano di avere un quadro più preciso, sebbene fortemente approssimativo, dei fenomeni che potrebbero verificarsi, soprattutto per individuare il prima possibile eventuali rischi meritevoli di tempestivi interventi di prevenzione e contenitivi “.

“ Il coronavirus – aggiunge il Capogruppo – può essere trasmesso anche da soggetti paucisintomatici ( pochi sintomi ) o asintomatici ( privi di sintomi ) , quindi bisogna cercare di fare più controlli possibili”.

“ Tali test sierologici rapidi – prosegue Peltristo – inoltre sono importanti anche per fornire risultati sul versante della valutazione, considerato che al momento si ha una carenza di studi epidemiologici e statistiche sicure e complete sullo stato immunitario della popolazione “.

“ Con questa mozione – conclude il Capogruppo – che chiederemo di discutere in tempi rapidi impegniamo il Sindaco e l’Amministrazione ad attivarsi con urgenza per sottoporre volontariamente la popolazione del comune di Piegaro a test seriologici a lettura rapida e contattare l’Usl Umbria 1 per concordare modalità e tempistiche”.

Riguardo a antoniodellaversana