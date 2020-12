Civica Piegaro : Mozione d’Urgenza al Comune: “ Sottoporre i cittadini ai tamponi antigenici rapidi “.

(Comunicato stampa)

La civica di Piegaro guidata dal Capogruppo e vice commissario Lega Dott.Augusto Peltristo ha presentato una mozione d’urgenza al Sindaco e all’Amministrazione di Piegaro chiedendo di sottoporre volontariamente a tamponi antigenici rapidi test i cittadini del Comune .

“ Preso atto – esordisce Peltristo – che la mozione presentata da nostro Gruppo Consiliare nel maggio scorso Esame Sierologico per SarsCov2 nella popolazione residente nel Comune di Piegaro approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale , non è stata portata a compimento, con grave rammarico da parte della popolazione del Comune”. “ Nel periodo estivo – prosegue il Capogruppo – sarebbe stato importante attivare rapidamente iniziative che avrebbero consentito di avere un quadro più preciso, sebbene fortemente approssimativo, sullo stato immunitario della popolazione anche al fine di concorrere all’organizzazione di misure di contrasto”.“ Il tampone rapido ( naso / orofaringeo ) – spiega Peltristo – offre una preziosa alternativa ai classici test molecolari, ( che però rimangono al momento i test di riferimento per individuare la presenza del coronavirus) soprattutto in un momento in cui se ne effettuano oltre 100mila al giorno in Italia e il sistema si avvia alla saturazione”.“ I test antigenici rapidi – aggiunge Peltristo – sono in grado di restituire il risultato in soli 15 minuti e costituiscono un’arma fondamentale, secondo alcuni esperti, per potenziare la caccia ai positivi e migliorare il controllo dell’epidemia, anche se meno affidabili dei tamponi molecolari”.“ Con questa mozione – conclude il Capogruppo – che chiederemo di discutere in tempi rapidi impegniamo il Sindaco e l’Amministrazione ad attivarsi con urgenza per sottoporre volontariamente la popolazione del comune di Piegaro a test antigenici rapidi e contattare l’Usl Umbria 1 e Dipartimento di Prevenzione per concordare modalità e tempistiche”.

Il Gruppo Consiliare della Civica auspica che la mozione venga approvata nel prossimo Consiglio Comunale , ma soprattutto resa immediatamente operativa cosi da sottoporre a screening la popolazione del Comune di Piegaro. Tale mozione sarà presentata anche all’Unione dei Comuni del Trasimeno.

