Civica Piegaro e Comitato Pievaiola : Petizione per far riaprire a pieno regime gli Uffici Postali in Umbria.

Dopo aver unito le forze sulla sicurezza stradale ed aver promosso una petizione popolare nel 2017 che ha raggiunto 4 mila firme che di fatto ha dato il via ai lavori sulla strada Pievaiola , la Civica Piegaro e il Comitato Pievaiola di nuovo insieme, questa volta una nuova petizione con una raccolta firme con l’intento di persuadere in modo deciso la Direzione di Poste Italiane nella riapertura a pieno regime degli Uffici Postali in tutta la Regione Umbria e l’aumento del personale che opera all’interno degli uffici.

La riduzione dei giorni di apertura degli uffici postali provoca disagi e disservizi a tanti cittadini e causa difficoltà negli spostamenti. Il maggior afflusso di persone che si crea negli unici uffici aperti porta alla formazione di pericolosi assembramenti, con reale pericolo sanitario e lunghe file all’esterno degli uffici costringendoli ad esporsi alle condizioni meteorologiche non sempre clementi. Nel maggio scorso il gruppo consiliare della Civica aveva scritto nuovamente alla Direzione Generale di Poste Italiane, al presidente ANCI, al presidente della II Commissione Regionale e ai Prefetti di Perugia e Terni.

Nella risposta a nome del Direttore della Filiale di Perugia Dr. Angela Martino, afferma che Poste Italiane si sarebbe impegnata a rivalutare tali interventi a livello nazionale e attuare un progressivo ripristino dell’offerta, aggiungendo che visto il periodo estivo, con relativa flessione dei servizi, gli orari rimarranno i medesimi attualmente in vigore. Dopo tale risposta praticamente confermando di fatto il totale immobilismo, con la lista e gli amici del C.P. si è deciso di scendere in campo con la determinazione che ci contraddistingue e di dare la parola o meglio la penna alla volontà popolare sicuri di riuscire a prevalere sulla logica del profitto e dei grandi numeri. La Petizione in poco meno di 4 mesi ha raggiunto 5.000 firmatari ! Quello della riduzione dei giorni di apertura di molti uffici postali è molto sentito dalla popolazione, soprattutto tra le frazioni più piccole.

Alcuni uffici si sono visti dimezzare i giorni di apertura, ma il caso più eclatante è quello di Castiglione della Valle, nel Comune di Marsciano , aperto una sola mattina alla settimana! Vogliamo ringraziare tutti i firmatari e i tanti amici che ci hanno dato fiducia e permesso di raggiungere questo numero elevato che ci permetterà di sollecitare in primis la Direzione di Poste, ma anche le Istituzioni locali, regionali e nazionali, finché non raggiungeremo il nostro obiettivo. Lista Civica Piegaro e Comitato Pievaiola

