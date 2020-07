Città della Pieve. Villa Wirth ospita Silvana Chiozza.

Un percorso artistico lungo trentanni quello che attende il visitatore all’interno dello spazio espositivo predisposto nella Villa Wirth, come viene oggi chiamata una bella Residenza d’epoca di Città della Pieve annessa all’Hotel Vannucci.

Sono le Opere pittoriche di Silvana Chiozza , nota Artista internazionale di nazionalità argentina e di ascendenza italiana, a far bella mostra di sé dopo averla già fatta in Capitali come Buenos Aires, Roma, Tokyo, Seoul ed in città come Colonia, Marsiglia, Terni.

La Mostra pievese, organizzata dalla locale Associazione Culturale “Arci…note”, ha per titolo “Il paesaggio reale visionario” e presenta gran parte dell’Arte pittorica concepita dal pensiero e realizzata dalle mani di Silvana Chiozza: il paesaggio, sia quello figurativo che quello “immaginato”, dal tratto informale, delle opere più recenti. Il tutto caratterizzato da una tavolozza peculiare dai colori accattivanti.

Silvana Chiozza nasce a Buenos Aires e studia pittura sin dall’infanzia, influenzata dal nonno paterno, anch’egli Pittore di fama. Si laurea in Medicina ma si dedica alla Pittura. Negli anni ’80 si trasferisce in Italia e vive dapprima a Roma e poi a Cetona (Siena). Ha all’attivo numerose Mostre personali e collettive in diversi Continenti ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

La Mostra è liberamente aperta fino al 25 Luglio 2020.

Antonio Dell’Aversana

Riguardo a antoniodellaversana