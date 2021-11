Città della Pieve – Vigili del Fuoco: inaugurazione dell’ampliamento della sede del distaccamento volontario .

(Comunicato stampa)

Domani, sabato 19 novembre dalle ore 10.00 si svolgerà l’inaugurazione dei locali che costituiscono l’ampliamento della sede del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Città della Pieve, collocato in loc. Canale presso i depositi comunali, alla presenza del Sindaco, delle Istituzioni religiose, civili, militari e del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco della provincia di Perugia.

I nuovi locali, messi a disposizione dal Comune ed adeguati dagli stessi VV. F. con il concorso dall’Amministrazione Comunale, permetteranno di incrementare lo spazio da dedicare alle attività gestionali, addestrative e di incrementare gli spazi per la conservazione e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

Saranno presenti Ivano Sberna, il primo Capo del Distaccamento Volontario e l’ing. Maurizio Fattorini, il primo Funzionario Responsabile della sede che a suo tempo si è adoperato per la costituzione del Distaccamento Volontario.

“Il Distaccamento Volontario – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale – è al servizio del territorio e dei cittadini da circa venti anni, sempre con esemplare abnegazione e altissimo spirito di sacrificio da parte di tutti i Vigili Volontari. E’ certamente un immenso privilegio per i pievesi avere qui un presidio per il soccorso tecnico urgente con operatori sempre pronti ad intervenire”.

