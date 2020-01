Città della Pieve. Viabilità: consolidata e adeguata la “Strada di Fondovalle”

(Comunicato stampa)

Trecentomila euro di opere viarie su un totale di quattro chilometri di strada.

Sono terminati nelle settimane scorse i lavori di consolidamento, adeguamento e miglioramento effettuati dalla Provincia di Perugia lungo la S.P. 308 – 3° tratto (la cosiddetta “Strada di Fondovalle”) nel comune di Città della Pieve.

A comunicarlo è l’Ufficio manutenzione e tutela stradale Zona 2 che si è occupato direttamente degli interventi.

Si tratta di un importante tratto stradale, compreso tra Pò Bandino e Fabro, che tra le altre cose consente il raggiungimento della rete autostradale.

Lungo questa strada si è proceduto in particolar modo all’esecuzione dei seguenti lavori:

fresatura della pavimentazione deteriorata, realizzazione di una fondazione stradale adeguata;

installazione di una geogriglia composita per il rinforzo delle pavimentazioni, risagomatura trasversale per il deflusso delle acque meteoriche.

“Si tratta – dichiara la consigliera provinciale con delega alla viabilità Erika Borghesi – di un consistente investimento, a totale carico di questa Amministrazione provinciale, assolutamente necessario e di importanza prioritaria, considerata la posizione strategica e le condizioni in cui versava. Per questo la Provincia ha deciso di impegnare risorse proprie, anche in un quadro di perdurante difficoltà economica”.